Τελικός Champions League: Καθυστέρηση στην σέντρα

Με καθυστέρηση αρκετών λεπτών η έναρξη του αγώνα ανάμεσα στην Λίβερπουλ και στην Ρεάλ Μαδρίτης. Τι συνέβη.

Με καθυστέρηση τουλάχιστον 15 λεπτών θα ξεκινήσει ο προγραμματισμένος για τις 22:00 του Σαββάτου (28/5) τελικός του Champions League ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο "Stade de France" του Παρισιού, όπως ενημέρωσε επίσημα η UEFA μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

Οι λόγοι της καθυστέρησης έχουν να κάνουν σε πρώτο βαθμό με την τρομερή κίνηση που υπάρχει στους δρόμους του Παρισιού (λόγω και της ταυτόχρονης διεξαγωγής του Ρολάν Γκαρός) καθώς χιλιάδες φίλοι και των δύο ομάδων δεν έχουν φτάσει ακόμη στο γήπεδο, παραμένοντας... κολλημένοι στα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης ή στα αυτοκίνητά τους.

Στην κίνηση των δρόμων της γαλλικής πρωτεύουσας κόλλησε ακόμη και το πούλμαν της Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα να φτάσουν με μικρή καθυστέρηση στο «Σταντ ντε Φρανς» οι Άγγλοι.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την ασφάλεια τους τελικού, καθώς πολλοί οπαδοί και των δύο ομάδων προσπάθησαν να μπουν στο "Stade de France" χωρίς εισιτήρια. Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) οπαδοί προσπάθησαν να περάσουν την πρώτη "ζώνη" ασφαλείας έξω απ' το γήπεδο, αλλά απομακρύνθηκαν από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί.

Συνολικά 6.800 αστυνομικοί, χωροφύλακες και πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του τελικού του Champions League στο "Stade de France", την ώρα που οι αρχές ανέμεναν αφίξεις από 30.000 έως 40.000 οπαδούς της Λίβερπουλ χωρίς εισιτήριο για τον τελικό.

