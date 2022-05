Οικονομία

“Future of Retail 2022” - Ανδρουλάκης: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο για την οικονομία

Αν δεν δούμε τη χώρα με ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο θα ζούμε τη μέρα της Μαρμότας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Αν δεν δούμε τη χώρα με ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, που θα εντάσσει τις δημοσιονομικές πολιτικές, τις φορολογικές πολιτικές και τα ευρωπαϊκά κονδύλια στο όραμα για μία ανθεκτική οικονομία και κοινωνία, θα ζούμε τη μέρα της Μαρμότας. Κρίσεις και φυγή ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε το βράδυ του Σαββάτου στο συνέδριο της ΕΣΕΕ "FUTURE OF RETAIL 2022".

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ πως δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον της οικονομίας «με αποτέλεσμα αυτή να είναι εκτεθειμένη και ευάλωτη στις παγκόσμιες εξελίξεις», όπως χαρακτηριστικά επισήμανε. Ειδικότερα άσκησε αιχμηρή κριτική στη κυβέρνηση για το πώς χειρίζεται το Ταμείο Ανάκαμψης. «Ως ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ δίχως όραμα εκσυγχρονισμού της οικονομίας» σημείωσε και ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα για πτυχές του κοινωνικού κράτους όπως η Υγεία και η Κοινωνική Κατοικία, που δεν αποτέλεσαν προτεραιότητα της κυβέρνησης κατά τον σχεδιασμό της κατεύθυνσης των πόρων του ευρωπαϊκού αυτού εργαλείου.

Αναφερόμενος στο κύμα ακρίβειας και το αυξημένο ενεργειακό κόστος ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική επέκταση στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση κατά την πανδημική κρίση, είχε σαν αποτέλεσμα «να έχει μείνει από "καύσιμα" καθώς δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για την ανακούφιση των πολιτών από την ενεργειακή ακρίβεια». Ταυτόχρονα εξήγησε στους εκπροσώπους των εμπόρων την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος «για να γίνει εξαρχής δίκαιη κατανομή του κόστους μεταξύ ιδιώτη-κράτους και παραγωγού» καθώς και την ανάγκη για «φορολόγηση των πραγματικών υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας και όχι αυτών που εμφανίζονται σήμερα».

«Ρυθμίσαμε την αγορά; Δώσαμε έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; Τις διαχύσαμε στους παραγωγούς, στους μεταποιητές ώστε σε ενδεχόμενο ενεργειακών κρίσεων να είναι θωρακισμένοι; Κάναμε φωτοβολταϊκά στις στέγες;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κι απαρίθμησε τα πεδία που καταγράφεται υστέρηση από πλευράς κυβερνητικού σχεδιασμού.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι απαιτείται αποτελεσματική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και των "κόκκινων" δανείων. «Δεν μπορεί αυτός που είχε υποθηκεύσει την περιουσία του για να χρηματοδοτήσει την επιχείρησή του, να βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από αυτόν που δεν είχε καμία εγγύηση. Χρειάζεται μία πραγματικά δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας, με κριτήρια, σε όσους προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν» είπε χαρακτηριστικά.

«Απογοητεύομαι που η κυβέρνηση δημιουργεί νέους δυο ταχυτήτων. Δεν μπορεί να κάνουμε ειδική φορολογική πολιτική κινήτρων για αυτούς, που έφυγαν στο εξωτερικό. Και αυτοί που έμειναν στη χώρα; Είναι άλλοι Έλληνες; Δεν θέλουμε να κάνουμε με αυτούς τους όρους το brain gain χωρίζοντας τη νεολαία σε δυο κατηγορίες. Θα επιστρέψουν τα παιδιά που έφυγαν, αν δουν ότι όλοι εμείς σχεδιάζουμε μια ανταγωνιστική οικονομία με πολλές και καλές θέσεις εργασίας» τόνισε σχετικά με την αιμορραγία εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό.

