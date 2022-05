Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η δέσμευση Πούτιν σε Σολτς και Μακρόν

Ο καγκελάριος και ο πρόεδρος της Γαλλίας είχαν 80λεπτη τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τι ζήτησαν από τον πρόεδρο της Ρωσίας.

Τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας 80 λεπτών, με κεντρικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαν σήμερα από κοινού ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε πριν από λίγο η καγκελαρία, επισημαίνοντας ότι οι δύο ηγέτες ζήτησαν από τον κ. Πούτιν την άμεση κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Όλαφ Σολτς και Εμανουέλ Μακρόν κάλεσαν τον ρώσο πρόεδρο να συμμετάσχει σε σοβαρές απευθείας διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να εξευρεθεί διπλωματική λύση, ενώ του ζήτησαν να διασφαλίσει τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης του άμαχου πληθυσμού. Σημείωσαν πάντως θετικά τη δέσμευση του Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταχειρίζεται τους αιχμαλώτους σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ιδίως τη Σύμβαση της Γενεύης, και να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού.

Ο καγκελάριος Σολτς και ο πρόεδρος Μακρόν αναφέρθηκαν ακόμη στην παγκόσμια επισιτιστική κατάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερα τεταμένη ως αποτέλεσμα του ρωσικού πολέμου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της καγκελαρίας, ο πρόεδρος Πούτιν διαβεβαίωσε ότι θα επιτρέψει την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία, ειδικά δια θαλάσσης. Επιπλέον, δεσμεύθηκε ότι το άνοιγμα της ζώνης των ναρκοπεδίων που δημιουργήθηκαν για την προστασία των ουκρανικών λιμανιών, θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την εξαγωγή των σιτηρών και όχι για στρατιωτικές επιθετικές ενέργειες. Οι τρεις ηγέτες, τονίζει η καγκελαρία, συμφώνησαν ακόμη στον κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη και την εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας.

