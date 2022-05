Πολιτική

Βαρθολομαίος: Η επίλυση του προβλήματος Εσφιγμένου θα είναι επ' αγαθώ πάντων

Ο ηγούμενος της αδελφότητας Βαρθολομαίος έθεσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το ζήτημα της συνεχιζόμενης παραμονής ζηλωτών στη μονή Εσφιγμένου και εξέφρασε την επιθυμία να είχε λυθεί το θέμα,

Το αντιπροσωπείο της μονής Εσφιγμένου στις Καρυές επισκέφθηκε το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και διαβεβαίωσε τα μέλη της αδελφότητας ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν θα σταματήσει να εργάζεται για την τελική επίλυση του θέματος.

Ο ηγούμενος της αδελφότητας Βαρθολομαίος έθεσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το ζήτημα της συνεχιζόμενης παραμονής ζηλωτών στη μονή Εσφιγμένου και εξέφρασε την επιθυμία να είχε λυθεί το θέμα, ώστε να μπορούσαν να τον είχαν υποδεχθεί, όχι στο αντιπροσωπείο στις Καρυές, αλλά στο μοναστήρι.

«Μέχρι και πρόσφατα έκανα μια προσπάθεια υπέρ ημών, υπέρ του δικαίου, υπέρ της εκκλησίας, υπέρ του αγαθού του Αγίου Όρους, διότι η τελική επίλυσις του προβλήματος Εσφιγμενου θα είναι επ' αγαθώ πάντων. Επ' αγαθώ της λογικής, της δικαιοσύνης, της κανονικής τάξεως, της ηθικής, κ.ο.κ. » είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνέχισε:

«Γι'αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχειο, μαζί με εσάς τους αμέσως ενδιαφερόμενους, δεν θα πάψει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και αισιοδοξουμε ότι θα έρθει αυτή η ώρα», είπε και προσέθεσε: «Καλώς πράττετε και κάνετε υπομονή, όπως σας συνέστησα, δεν χρειάζονται παραλογισμοι και ακρότητες, αλλά το δίκαιο και η αλήθεια εις το τέλος υπερισχύει. Αμήν».

