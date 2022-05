Life

Φεστιβάλ Καννών: Ο Χρυσός Φοίνικας στην ταινία “Triangle of sadness” που γυρίστηκε στην Εύβοια

Στον Σουηδό Ρούμπεν Έστλουντ ο Χρυσός Φοίνικας για το Triangle of sadness! Νοτιοκορεάτης ο νικητής του ανδρικού βραβείου, σε Ιρανή ηθοποιό το βραβείο γυναικείου ρόλου.

Ο Σουηδός σκηνοθέτης Ρούμπεν Έστλουντ κέρδισε σήμερα έναν δεύτερο Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες με την κωμωδία "Triangle of sadness", μια όξινη σάτιρα των υπερπλούσιων και των ταξικών σχέσεων στις δυτικές κοινωνίες.

Η ταινία του γυρίστηκε στη Χιλιαδού, στην Εύβοια.

Ο Νοτιοκορεάτης Σονγκ Κανγκ-χο κερδίζει το βραβείο ανδρικού ρόλου

Ο Νοτιοκορεάτης σταρ Σονγκ Κανγκ-χο, 55 ετών, κέρδισε το βραβείο ανδρικού ρόλου στο 75ο φεστιβάλ των Καννών σήμερα το βράδυ για την ερμηνεία του στην ταινία "Broker" του Ιάπωνα σκηνοθέτη Χιροκάζου Κόρε-Εντα.

Αγαπημένος ηθοποιός του συμπατριώτη του Μπονγκ-Τζουν-χο, και πρωταγωνιστής της ταινίας του "Παράσιτο", που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα το 2019, υποδύεται σε αυτήν την ταινία του Κόρε-εντα έναν άνδρα που εμπλέκεται σε εμπορία βρεφών...

"Είμαι πολύ ευτυχής για όλη μου την οικογένεια", είπε τελείως λιτά παραλαμβάνοντας το βραβείο του στις Κάννες.

Η Ιρανή Ζαρ Αμίρ Εμπραχίμι κερδίζει το βραβείο γυναικείου ρόλου

Η Ιρανή ηθοποιός Ζαρ Αμίρ Εμπραχίμι, η οποία αναγκάστηκε να φύγει από το Ιράν για τη Γαλλία το 2008 έπειτα από ένα σεξουαλικό σκάνδαλο, απέσπασε σήμερα το βραβείο γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο θρίλερ του Αλί Αμπάσι "Holy Spider". Στα γαλλικά ο τίτλος του φιλμ νουάρ είναι "Les nuits de Mashhad" (Οι νύχτες της Μασχάντ).

Η ηθοποιός μίλησε στα φαρσί κατά την παραλαβή του βραβείου της. "Απόψε έχω την αίσθηση ότι είχα ένα πολύ μεγάλο ταξίδι πριν φτάσω εδώ σε αυτή τη σκηνή (...) ένα ταξίδι που σημαδεύτηκε από ταπεινώσεις", είπε, ευχαριστώντας τη Γαλλία που την δέχθηκε.

Η Γαλλίδα Κλερ Ντενί και o Βέλγος Λούκας Ντοντ μοιράζονται το Μέγα Βραβείο

Το Grand Prix, το Μέγα Βραβείο του Φεστιβάλ των Καννών, τη δεύτερη σημαντικότερη διάκριση του θεσμού, μοιράζονται η Γαλλίδα Κλερ Ντενί για την ταινία της "Stars at noon" (Αστέρια του Απομεσήμερου) και ο 31 ετών Βέλγος σκηνοθέτης Λούκας Ντοντ, ο βενιαμίν του διαγωνιστικού τμήματος, για την ταινία "Close".

