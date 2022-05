Αθλητικά

Champions League - Ρεάλ Μαδρίτης: Πρωταθλήτρια Ευρώπης για 14η φορά!

«Βασίλισσα» για πάντα: Ο Κουρτουά κι ο Βινίσιους χάρισαν το 14ο τρόπαιο στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Με «ήρωες» τον Τίμπο Κουρτουά ο οποίος κατέβασε τα... ρολά σε κάθε επιθετική προσπάθεια της Λίβερπουλ και τον σκόρερ Βινίσιους Τζούνιορ, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 1-0 τους "reds" στον τελικό του εφετινού Champions League στο "Stade de France" και κατέκτησε το 14ο τρόπαιο της Ιστορίας της, ανεβαίνοντας ξανά μετά από τέσσερα χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης.

Στην κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, ο Βέλγος γκολκίπερ των Μαδριλένων σταμάτησε με τρομερές επεμβάσεις όλες τις προσπάθειες των παικτών του παικτών του Γιούργκεν Κλοπ, την ώρα που ο Βινίσιους σημείωνε το 22ο εφετινό και πιο πολύτιμο τέρμα της καριέρας του, προσφέροντας στη «βασίλισσα» το 14ο πολύτιμο... πετράδι στο «στέμμα» της!

Η Λίβερπουλ, με τον Τιάγκο να ξεκινάει εντέλει στη σύνθεσή της, καθώς ξεπέρασε εντέλει τον μυϊκό τραυματισμό και τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στην προθέρμανση του τελικού, άρχισε πολύ πιο επιθετικά τον αγώνα, πιέζοντας την άμυνα της Ρεάλ, με κυριότερο εκφραστή της τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Στο 16’ από γύρισμα του Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο Αιγύπτιος επιθετικός έκανε τρομερό τακουνάκι, αλλά ο Κουρτουά έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του, ενώ δύο λεπτά αργότερα (18’) ο Βέλγος γκολκίπερ έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά και στο μακρινό σουτ του Σαλάχ, μπλοκάροντας σταθερά.

Στο 21’ ο Μανέ βρέθηκε σε θέση βολής, «ελευθερώθηκε» και πλάσαρε με το δεξί, με τον Κουρτουά να αγγίζει την μπάλα και να της αλλάζει όσο χρειαζόταν για να χτυπήσει στο δεξί δοκάρι του και να μπλοκάρει μετά με δεύτερη προσπάθεια.

Η Ρεάλ άρχισε να ισορροπεί λίγο το παιχνίδι μετά το 35’ και στο 42’ δημιούργησε συνθήκες για να πάρει «κεφάλι» στο σκορ. Απ’ το γέμισμα του Μόντριτς, ο Μπενζεμά βρέθηκε σε θέση βολής, καθυστέρησε να εκτελέσει, όμως και η άμυνα της Λίβερπουλ έκανε σερί λαθών, προσφέροντας την ευκαιρία στον Βαλβέρδε να μπει «σφήνα» στη φάση, στρώνοντας με κόντρα την μπάλα στον Γάλλο, ο οποίος σκόραρε. Το τέρμα που σημείωσε, ωστόσο, ακυρώθηκε αμέσως ως οφσάιντ απ’ τον α’ βοηθό Νικολά Ντανό, σε μία απόφαση που επιβεβαιώθηκε έπειτα απ’ τον τετράλεπτο έλεγχο του VAR Ζερόμ Μπρισάρ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Λίβερπουλ ξεκίνησε ξανά βγάζοντας μεγαλύτερη επιθετικότητα, όμως η εμπειρία και η κλάση της Ρεάλ «μίλησαν» την κατάλληλη στιγμή. Στο 59’ από πολύ ωραίο συνδυασμό και μπαλιά του Κασεμίρο, ο Βαλβέρδε έκανε μία σέντρα-σουτ, με τον Βινίσιους να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και με κοντινή προβολή να δίνει το προβάδισμα στη «βασίλισσα», μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Στο 64’ ο «φύλακας-άγγελος» της εστίας της Ρεάλ, Τιμπό Κουρτουά κατέβασε τα... ρολά σε άλλο ένα εξαιρετικό σουτ του Σαλάχ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Βέλγος γκολκίπερ σταμάτησε ξανά τον Αιγύπτιο επιθετικό, σε κοντινό γύρισμά του απ’ τη μικρή περιοχή.

Ο γκολκίπερ των «μερένχες» ήταν ανίκητος στον τελικό, αντιδρώντας καταπληκτικά και στο 80ό λεπτό, στη σέντρα-σουτ του Σαλάχ και το άγγιγμα της μπάλας από τον Ζότα, διώχνοντας σε κόρνερ με τα ακροδάχτυλά του!

Στο 82’ ο Σαλάχ «χόρεψε» την άμυνα της Ρεάλ και σούταρε με δύναμη, αλλά για άλλη μία φορά ο Κουρτουά απέκρουσε καταπληκτικά σε κόρνερ, στην επέμβαση της χρονιάς!

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Ρεάλ οπισθοχώρησε και κράτησε το προβάδισμά της μέχρι τέλους, πανηγυρίζοντας άλλο ένα Champions League.

Γήπεδο: "Stade de France" (Παρίσι)

Σκόρερ: 59’ Βινίσιους

Διαιτητής: Κλεμέν Τουρπάν (Γαλλία)

Κίτρινες: Φαμπίνιο

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Φαν Ντάικ,

Κονατέ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Τιάγκο (77’ Φιρμίνο), Χέντερσον (77’ Κεϊτά), Σαλάχ, Ντίαζ (65’ Ζότα), Μανέ.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Κάρλο Αντσελότι): Κουρτουά, Καρβαχάλ, Μιλιτάο, Αλάμπα, Μεντί, Κασεμίρο, Κρόος, Μόντριτς (90’ Θεμπάγιος), Βαλβέρδε (86’ λ. τρ. Καμαβινγκά), Βινίσιους (90+4' Ροντρίγο), Μπενζεμά.

