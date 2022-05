Κόσμος

Μαδρίτη: Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν την απαγόρευση της πορνείας

«Η πορνεία είναι η σκλαβιά του 21ου αιώνα», μεταξύ των συνθημάτων των διαδηλωτών που στην πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Σάββατο σε διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, ζητώντας την απαγόρευση της πορνείας.

Οι διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους γυναίκες, πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικό δρόμο της ισπανικής πρωτεύουσας, κρατώντας αφίσες και πλακάτ που έγραφαν: «Εμείς, οι γυναίκες, δεν είμαστε εμπόρευμα» και «Η πορνεία δεν είναι επάγγελμα». Πολλοί φώναζαν συνθήματα, όπως «Σταματήστε τη σεξουαλική εκμετάλλευση».

Η διαδήλωση οργανώθηκε από 175 συλλογικότητες και προσέλκυσε περίπου 7.000 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία της Μαδρίτης.

Το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε αφότου το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη νομοσχέδιο για την αυστηροποίηση των ποινών που αφορούν σεξουαλικά αδικήματα. Εκτός από την απαίτηση συναίνεσης από όλους τους εμπλεκόμενους σε σεξουαλικές πράξεις, προβλέπει επίσης την απαγόρευση της διαφήμισης της πορνείας.

Οι ακτιβιστές ζητούσαν να συμπεριληφθούν επιπρόσθετα μέτρα στο νομοσχέδιο, το οποίο πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τη Γερουσία.

«Τα μέτρα της κυβέρνησης μοιάζουν με μπάλωμα, το οποίο δεν λύνει το βασικό πρόβλημα», δήλωσε η Λάουρα Ρίβας, εκπρόσωπος του Φεμινιστικού Κινήματος της Μαδρίτης, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais. Αυτό που χρειάζεται είναι «μια συνολική αντίδραση που θα οδηγήσει στην κατάργηση της πορνείας», υποστήριξε.

«Η πορνεία είναι η σκλαβιά του 21ου αιώνα», δήλωσε μια άλλη διαδηλώτρια στο πρακτορείο Europa Press.

