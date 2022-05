Κοινωνία

Αποκλειστικό - καταγγελία: Νεαρή δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στη μέση του δρόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Δάφνη μίλησε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», εξιστορώντας την επίθεση που δέχτηκε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της.

Για τη σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε σε κεντρικό δρόμο στην Παροικιά της Πάρου, μίλησε μια νεαρή κοπέλα, στη δημοσιογράφο Σοφία Ορφανού και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η Δάφνη, περπατώντας βραδινές ώρες σε κεντρικό δρόμο στην Παροικιά της Πάρου, αντιλήφθηκε ένα μηχανάκι που οδηγούσε νεαρός να κόβει ταχύτητα και να την πλησιάζει.

Θορυβημένη από τον τρόπο προσέγγισης πέρασε στην απέναντι πλευρά του δρόμου αλλά ο νεαρός την ακολούθησε και την ακινητοποίησε ζητώντας της να τον φιλήσει ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να της σηκώσει τη φούστα και να την αγγίξει στα γεννητικά της όργανα.

Η Δάφνη αντέδρασε και έβαλε τις φωνές αλλά ο νεαρός δεν έδειξε διάθεση να σταματήσει. Ευτυχώς όμως εκείνη τη στιγμή πέρασε ένα αυτοκίνητο και βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει και τρέχοντας να φτάσει στο σπίτι της σε 3 λεπτά.

Την επόμενη ημέρα πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό, αναφέροντας ότι το πρόσωπο του νεαρού που της επιτέθηκε της ήταν οικείο.

Δυο μέρες αργότερα ο νεαρός που της επιτέθηκε πέρασε τυχαία από το κατάστημα που εργάζεται κι εκείνη ειδοποίησε τον πατέρα της που με τη σειρά του ειδοποίησε το Α.Τ, άνδρες του οποίου έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον δράστη.

Ειδήσεις σήμερα

Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Κυριακή σε 40 σημεία

Καιρός: Επιδείνωση με έντονα καιρικά φαινόμενα την Κυριακή