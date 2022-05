Κόσμος

Νεπάλ: Αγνοείται αεροσκάφος με δεκάδες επιβαίνοντες

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση σε τουριστικούς προορισμούς.

Αεροσκάφος ιδιωτικής αεροπορικής εταιρίας του Νεπάλ, με 22 επιβαίνοντες, αγνοείται, σύμφωνα με στελέχη της εταιρίας και κρατικούς αξιωματούχους.

Το μικρό αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από την τουριστική πόλη Ποκάρα σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, προς την Τζομσόμ, δήλωσαν οι πηγές αυτές. Το αεροσκάφος το διαχειρίζεται η Tara Air, που χρησιμοποιεί κυρίως αεροσκάφη Twin Otter καναδικής κατασκευής.

«Το επιβατικό αεροσκάφος που ανήκει στην Tara Air αγνοείται», δήλωσε στο πρακτορείο Xinhua ο Σίβα Πρασάντ Ριτζάλ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των αρχών στην περιοχή της Ποκάρα, πρωτεύουσας της επαρχίας Γκαντάκι. «Μετέφερε 19 επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος».

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ποκάρα στις 09.55 π.μ. τοπική ώρα και αναμενόταν στην Τζομσόμ στις 10.20 π.μ. Ωστόσο, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την επαφή με το αεροσκάφος, δήλωσε ο ίδιος.

Στέλεχος της αεροπορικής εταιρίας δήλωσε στο Reuters ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν τέσσερις Ινδοί και δύο ακόμα ξένοι πολίτες, των οποίων η εθνικότητα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

