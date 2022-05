Πολιτική

Κεραμέως για ΑΠΘ: Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο

Το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία, ανοίγει νέους ορίζοντες για τους φοιτητές, υπογράμμισε η Υπουργός Παιδείας.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», αναφέρθηκε στο θέμα των επεισοδίων στο ΑΠΘ, τονίζοντας κατηγορηματικά ότι «η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει τον νόμο».

Η κυρία Κεραμέως είπε ότι η Κυβέρνηση από τον πρώτο κιόλας μήνα και σύμφωνα με τις προεκλογικές της εξαγγελίες, ψήφισε νόμο με τον οποίο η Αστυνομία έχει τη δυνατότητα να επεμβαίνει όπου υπάρχουν παράνομες ενέργειες στα Πανεπιστήμια, με τον ίδιο τρόπο που θα επενέβαινε και σε κάθε άλλο χώρο. Αυτό γίνεται και στο ΑΠΘ, όπου επιτέλους τερματίστηκε μια κατάληψη που κρατούσε εδώ και 34 χρόνια και στη θέση αυτή θα γίνει μια βιβλιοθήκη.

Παραμένοντας στο ίδιο θέμα, η κυρία Κεραμέως είπε ότι τα επεισόδια στο ΑΠΘ είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, ενώ πριν λίγα χρόνια αυτό ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο και δεσμεύτηκε ότι η Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ξεριζώσει κάθε φαινόμενο παραβατικότητας στα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Μιλώντας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις που θα ξεκινήσουν την Πέμπτη στα Επαγγελματικά και την Παρασκευή στα Γενικά Λύκεια, ευχήθηκε καλή επιτυχία στους μαθητές και τόνισε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι βαθμολογίες και τα αποτελέσματα να βγουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων.

Σε ότι αφορά το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία, η κυρία Κεραμέως είπε ότι «ανοίγουν νέους ορίζοντες για τους φοιτητές».

Ανέφερε ως παράδειγμα ότι ένα φοιτητής της Νομικής θα μπορεί για ένα εξάμηνο να παρακολουθήσει μαθήματα πληροφορικής κι αυτό θα αποτυπώνεται στο πτυχία του. Και βέβαια αν θέλει να παρακολουθήσει και όλα τα μαθήματα της Πληροφορικής και να πάριε πτυχίο μπορεί αν το κάνει δίνοντας κατατακτήριες εξετάσεις. Συμπλήρωσε δε ότι στο νέο νομοσχέδιο υπάρχουν και μια σειρά άλλων προβλέψεων όπως η συνεργασία ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, το εσωτερικό Erasmus κ.α, που αναβαθμίζουν τις δυνατότητες για κάθε φοιτητή.

Τέλος κι αναφερόμενη στις φοιτητικές παρατάξεις, είπε ότι με το νέο νομοσχέδιο οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα συμβούλια και τα όργανα των Πανεπιστημίων, ενώ η εκλογή τους θα γίνεται με ψηφοφορία μέσω ενιαίου ψηφοδελτίου.

