Φωτιά σε σπίτι στην Κηφισιά

Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το διαμέρισμα βρίσκεται επί της οδού Τατοΐου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν κληθεί για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Ηλιούπολη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εντοπίστηκε η σορός ενός ανθρώπου ενώ μια ακόμη γυναίκα απεγκλωβίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα.

