Αθλητικά

Τελικός Champions League: Συλλήψεις οπαδών για τα επεισόδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια, δακρυγόνα και δεκάδες συλλήψεις οπαδών "σημάδεψαν" τον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτη - Λίβερπουλ.

Σε 68 προσαγωγές, εκ των οποίων 39 μετετράπησαν σε συλλήψεις, προχώρησαν εχθές (28/5) το βράδυ οι αστυνομικές Αρχές των Παρισίων, κατά την διάρκεια του τελικού του Champions League, λόγω επεισοδίων που έλαβαν χώρα κατά την πρόσβαση φιλάθλων στο Stade de France, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, για αγώνα τέτοιου επιπέδου, ο τελικός ανάμεσα στην Λίβερπουλ και την Ρεάλ Μαδρίτης, καθυστέρησε ν' αρχίσει για περίπου μισή ώρα, λόγω εντάσεων έξω από το γήπεδο.

Πολλοί φίλαθλοι, προσπάθησαν να ανέβουν τις πύλες του περιβάλλοντα χώρου, για να εισβάλουν στο γήπεδο. Στην συνέχεια, σημειώθηκαν σύντομες συμπλοκές με άνδρες της αστυνομίας, που απώθησαν τους εισβολείς, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα.

Ορισμένοι από τους φιλάθλους, παρότι διέθεταν εισιτήρια, μπόρεσαν να μπουν στο γήπεδο, μόνο στο τέλος του ημιχρόνου. Το αρχηγείο της αστυνομίας της γαλλικής πρωτεύουσας, ανέφερε σε σχετικό δελτίο Τύπου, που δόθηκε στην δημοσιότητα το βράδυ του Σαββάτου, ότι πριν από τον αγώνα «πολλοί οπαδοί χωρίς εισιτήρια για τον αγώνα ή κάτοχοι πλαστών εισιτηρίων διέκοψαν την πρόσβαση στο Stade de France, στο επίπεδο της εξωτερικής περιμέτρου ασφαλείας».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν, με ανάρτηση του στο Twitter, επεσήμανε την στάση «χιλιάδων Βρετανών «φιλάθλων» χωρίς εισιτήρια ή με πλαστά εισιτήρια που ανάγκασαν την είσοδο τους» στο Stade de France.

Ομως η εκκένωση των δύο χωριστών «fan zones» -για τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης στο Σεντ Ντενί και για εκείνους της Λίβερπουλ στα ανατολικά- πραγματοποιήθηκε χωρίς μεγάλα επεισόδια, πρόσθεσε η νομαρχία στο Twitter.

Παράλληλα, ασφαλή περίμετρο με γιγαντοοθόνες, ποτά και διασκέδαση είχε οργανώσει η νομαρχία στο Cours de Vincennes για να υποδεχθεί τους 40.000 Άγγλους οπαδούς των «Reds» που δεν είχαν εισιτήριο.

Παρά την ήττα της Λίβερπουλ με 1-0, η εκκένωση αυτής της περιμέτρου υψηλού κινδύνου πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια, σημείωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Συνολικά, 238 άνθρωποι ήταν σε επαγρύπνηση, για «σχετικά επείγοντα περιστατικά», που κυμαίνονταν από μέθη ή μικροατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της δηλητηρίασης από δακρυγόνα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Παρισίων.

Ειδήσεις σήμερα

Αποκλειστικό - καταγγελία: Νεαρή δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στη μέση του δρόμου

Άλωση της Κωνσταντινούπολης: Το χρονικό του ηρωισμού και της θηριωδίας

Παιδική χαρά: Παιδί έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια (εικόνες)