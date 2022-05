Κοινωνία

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς

Ομάδα νεαρών πέταξε μολότοφ εναντίον αστυνομικών.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ εξαπέλυσε ομάδα αγνώστων λίγο μετά τα μεσάνυχτα εναντίον αστυνομικών στην συμβολή των οδό Χαριλάου Τρικούπη και Σόλωνος στα Εξάρχεια.

Οι νεαροί πέταξαν τις μολότοφ εναντίον των αστυνομικών, αλλά εξεράγησαν στο δρόμο χωρίς να τραυματιστεί κανείς ή να προκληθούν ζημιές και στην συνέχεια εξαφανίστηκαν τρέχοντας. Οι δράστες αναζητούνται από την Αστυνομία.

