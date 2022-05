Life

Μαντάμ Τισό: Χάρι και Μέγκαν επανέρχονται… στη βασιλική οικογένεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περίφημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων «ξανασμίγει» τη βασιλική οικογένεια λίγο πριν τους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Οι μορφές του Χάρι και της Μέγκαν εντάχθηκαν ξανά στη βασιλική οικογένεια στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Madame Tussauds (Μαντάμ Τισό) του Λονδίνου, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο γιορτάζει τα 70 χρόνια μοναρχίας της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η επανένωση, μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έρχεται καθώς ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να λάβουν μέρος στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μαζί με τα δύο τους παιδιά θα επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά από τότε που έφυγαν στις ΗΠΑ, το 2020.

Τα κέρινα ομοιώματα του ζευγαριού θα τοποθετηθούν δίπλα σε εκείνα της βασίλισσας, του πρίγκιπα Γουίλιαμ, της Κέιτ Μίντλετον, του πρίγκιπα Κάρολου και της Καμίλα. Κάθε ένα από τα κέρινα ομοιώματα έχει ανανεωθεί στην εμφάνιση για τη τη σημαντική περίσταση.

Η Κέιτ Μίντλετον φοράει ένα αστραφτερό σμαραγδένιο φόρεμα Jenny Packham, το οποίοι είχε επιλέξει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Πακιστάν το 2019 και στο The Royal Variety Show το 2021. Η Μέγκαν Μαρκλ είναι ντυμένη με κόκκινο φόρεμα Safiyaa με κάπα, το οποίο φόρεσε σε μία από τις τελευταίες της εμφανίσεις στο πλαίσιο των βασιλικών καθηκόντων της στο Φεστιβάλ Μουσικής Mountbatten στο Royal Albert Hall τον Μάρτιο του 2020.

Το κέρινο ομοίωμα της βασίλισσας είναι το 23ο από τα 24 που δημιούργησε το Μουσείο του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της. Είναι ντυμένη με λευκό και ασημί δαντελένιο φόρεμα, με το οποίο εμφανίζεται στην επίσημη φωτογραφία πορτρέτου του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου και είναι καλυμμένο με 53.000 στοιχεία Swarovski.

Ειδήσεις σήμερα

“Άγριες Μέλισσες”- Νέα επεισόδια: μια δολοφονία, ένας χωρισμός και απειλές (εικόνες)

Αποκλειστικό - καταγγελία: Νεαρή δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στη μέση του δρόμου

Χέιζελ: 37 χρόνια από την τραγωδία που σημάδεψε το ποδόσφαιρο