Πέθανε ο Δάκης

Έφυγε από την ζωή ο Δάκης. Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Έφυγε από την ζωή ο Δάκης σε ηλικία 79 ετών

Ο αγαπημένος τραγουδιστής νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες σε γνωστό θεραπευτήριο της Αθήνας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter η Λουκίλλα Πλέσσα-Καρρέρ

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Στην Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις ψυχούλα μου…. Εσύ που μας εκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια….. τόσα καλοκαίρια…. Ξεκουράσου….θα σ’αγαπω πάντα… «Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα με δίχως ένα σύννεφο με δίχως στεναχώρια Αλλ' όμως δε με ζέστανε ο ήλιος του»

Υπενθυμίζεται ότι η περιπέτεια της υγείας του Δάκη είχε γίνει γνωστή από τον φίλο του και χορογράφο, Τάκη Σαγιώρ, ο οποίος είχε αποκαλύψει ότι είχε αδυνατίσει πάρα πολύ και ζύγιζε 42 κιλά.

Ο μεγάλος ερμηνευτής όλο αυτό το διάστημα έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο, είχε στο πλευρό του συγγενικά του πρόσωπα, αλλά και μερικούς πολύ καλούς φίλους.

Το κανονικό του όνομα ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης, και άφησε εποχή στο ελληνικό τραγούδι με μεγάλες επιτυχίες που τραγουδιούνται ακόμα και σήμερα.

