Τσίπρας: Θέλουμε, μπορούμε και θα νικήσουμε

Με φόντο το σύνθημα «τώρα όλοι μαζί, για την πολιτική αλλαγή», η πρώτη ομιλία Τσίπρα, στην νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Σπουδαία ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ιστορική μέρα για την αριστερά και την προοδευτική παράταξη, χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας τη σημερινή, ξεκινώντας την ομιλία του στην πρώτη συνεδρίαση της νέας ΚΕ, της «πρώτης Κεντρικής Επιτροπής στην ιστορία, που τα μέλη της έχουν εκλεγεί από τη βάση του κόμματος».

Διότι, τόνισε, το «μικρό κόμμα διαμαρτυρίας» που, όπως είπε, συκοφαντήθηκε ως εξτρεμιστικό ή πολεμήθηκε για να μην ενηλικιωθεί, «είναι πια μεγάλο, μαζικό, λαϊκό, βαθιά δημοκρατικά, ώριμο κόμμα εξουσίας». «Αριστερό στην ψυχή και τις ιδέες του, αποτελεσματικό στις δράσεις του, ρεαλιστικό και αποφασιστικό στο πρόγραμμα και τις προθέσεις του», υπογράμμισε.

Με φόντο το σύνθημα «τώρα όλοι μαζί, για την πολιτική αλλαγή», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διακήρυξε από την συνεδρίαση ότι «θέλουμε, μπορούμε και θα νικήσουμε», σημειώνοντας ότι αυτή η «βεβαιότητα και δέσμευση» προσδίδει στη σημερινή συνεδρίαση «το βάρος μιας μεγάλης ευθύνης», όχι μόνο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλείται να εκλέξει τα εκτελεστικά όργανα του κόμματος, «αλλά κυρίως γιατί εδώ και τώρα δίνουμε το σύνθημα της πολιτικής αλλαγής».

«Ενωμένοι και αποφασισμένοι», υπογράμμισε, «αφήνοντας οριστικά πίσω μας τους εύλογους ανταγωνισμούς της εκλογικής διαδικασίας, απορρίπτοντας κάθε σκέψη και κάθε υποψία για νικητές και ηττημένους, αποκρούοντας κάθε έξωθεν προσπάθεια να διαρραγεί το τείχος της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης μας».

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι σήμερα είναι «η πρώτη μέρα μιας δύσκολης αλλά συναρπαστικής διαδρομής που πρώτος σταθμός της είναι η νίκη στις ερχόμενες εκλογές». Σημείωσε ότι η νίκη πρέπει να είναι «τόσο καθαρή ώστε να μην αφήνει κανενός είδους περιθώρια για αμφισβητήσεις, υπονομεύσεις και παρασκήνιο, ως προς τη λαϊκή βούληση για τη πολιτική αλλαγή και τη προοδευτική διακυβέρνηση».

Υπογράμμισε ότι μια προοδευτική κυβέρνηση θα ανοίξει ορίζοντες προόδου, με στόχο την αξιοπρέπεια της εργασίας, την προοπτική των νέων, τη στήριξη της μεσαίας τάξης που στραγγαλίζεται «από τις κρατικοδίαιτες προνομιούχες ελίτ». Προτεραιότητες της: δημόσια Υγεία, δημόσια Παιδεία, κοινωνικό κράτος, προστασία των πιο ευάλωτων.

