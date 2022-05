Πολιτική

Περσικός κόλπος – Πλακιωτάκης: Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί μας

Για «κατάφορη παραβίαση των κανόνων τους διεθνούς δικαίου και ισοδυναμεί με πειρατεία», έκανε λόγο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

"Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει από χθες προβεί σε εντονότατο διάβημα στον Ιρανό πρέσβη, τονίζοντας ότι η ενέργεια αυτή δυναμιτίζει τις διμερείς σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις του Ιράν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενημερώθηκε άμεσα.

Τα μέλη του πληρώματος των δύο πλοίων, σύμφωνα με την τελευταία επικοινωνία μας, είναι καλά στην υγεία τους. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών κάνουμε όλες τις ενέργειες ώστε να απελευθερωθούν οι ναυτικοί και τα πλοία", κατέληξε ο κ. Πλακιωτάκης.

