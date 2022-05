Κοινωνία

Αταλάντη: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε παιδί με ποδήλατο

Ανείπωτη τραγωδία στην Αταλάντη. Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 6χρονο την ώρα που έκανε ποδήλατο.

Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου λίγο μετά τις 9:00 στην επαρχιακή οδό Σκάλας Αταλάντης – Τραγάνας. Ένας 34χρονος οδηγός ΙΧ υπό συνθήκες που διερευνώνται παρέσυρε και σκότωσε ένα εξάχρονο παιδάκι το οποίο επέβαινε σε ποδήλατο.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε αρχικά πολύ σοβαρά τραυματισμένο από μικρό παιδί στο κέντρο υγείας Αταλάντης και από κει στο νοσοκομείο Λαμίας όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 34χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενώ προανάκριση για το τραγικό δυστύχημα διενεργεί το ΑΤ Λοκρών.

Πηγη: lamianow

