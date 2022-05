Οικονομία

e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Αναλυτικά οι πληρωμές της εβδομάδας από το υπουργείο Εργασίας.

Την ολοκλήρωση της πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Ιουνίου και την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων για τον ίδιο μήνα, καθώς και την καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Μάιο, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ, τη ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ, για την εβδομάδα 30 Μαΐου-3 Ιουνίου. Συνολικά θα καταβληθούν περί τα 1,2 δισ. ευρώ σε πάνω από 3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Τη Δευτέρα 30 Μαΐου θα καταβληθούν 750,2 εκατ. ευρώ σε 1.483.174 συνταξιούχους, που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8. Ολοκληρώνεται έτσι η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Ιουνίου.

Την ίδια ημέρα (Δευτέρα 30 Μαΐου) θα καταβληθούν 10,5 εκατ. ευρώ σε 27.500 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Ιουνίου, στη βάση του ν. 4778/2021.

Κατά την εβδομάδα 29 Μαΐου-3 Ιουνίου, θα καταβληθούν 16,5 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τέλος, θα καταβληθούν 525.000 ευρώ σε 560 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

2. Από τη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:

13 εκατ. ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

24 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

3. Από τον ΟΠΕΚΑ, την Τρίτη 31 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

215,8 εκατ. ευρώ σε 764.537 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα παιδιών.

72,4 εκατ. ευρώ σε 170.750 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

46,7 εκατ. ευρώ σε 224.813 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

34,5 εκατ. ευρώ σε 285.259 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

11,3 εκατ. ευρώ σε 11.278 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

11,4 εκατ. ευρώ σε 34.918 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

356.472 ευρώ σε 1.527 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-19).

143.957 ευρώ σε 2.196 δικαιούχους για συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

219.313 ευρώ σε 436 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής.

249.118 ευρώ σε 773 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.

217.800 ευρώ σε 6.145 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων.

145.000 ευρώ σε 183 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

