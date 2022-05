Κόσμος

Ιερουσαλήμ: Νέες συγκρούσεις στο τέμενος Αλ – Ακσα (εικόνες)

Μάχη σώμα με σώμα δόθηκε για ακόμα μία φορά στο τέμενος Αλ – Ακσά, στην «καρδιά» της Ιερουσαλήμ.

Η αστυνομία του Ισραήλ ήρθε αντιμέτωπη σήμερα με Παλαιστίνιους που βρίσκονταν στο εσωτερικό του τεμένους Αλ-Ακσα, καθώς εκατοντάδες Εβραίοι επισκέπτονται το ιερό συγκρότημα πριν από μία αμφιλεγόμενη εβραϊκή παρέλαση μέσω του κέντρου της Παλιάς Πόλης.

Η ετήσια πομπή στην Ιερουσαλήμ πραγματοποιείται για τον εορτασμό της επετείου της κατάληψης της Παλιάς Πόλης από το Ισραήλ, στον πόλεμο του 1967 στη Μέση Ανατολή, προσελκύοντας χιλιάδες Εβραίους που συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις στους στενούς πέτρινους δρόμους της πόλης.

Οι οργανώσεις των Παλαιστινίων έχουν προειδοποιήσει ότι η παρέλαση που γίνεται με σημαίες μέσα από τον μουσουλμανικό τομέα της πόλης θα μπορούσε να αναζωπυρώσει την μακρόχρονη διαμάχη με τους Ισραηλινούς. Οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί εδώ και εβδομάδες στην πόλη.

Ώρες πριν από την έναρξη των επετειακών εκδηλώσεων, η αστυνομία κλείδωσε μερικούς Παλαιστίνιους στο εσωτερικό ενός τζαμιού του κτιριακού συγκροτήματος Αλ-Ακσα, καθώς έφταναν Εβραίοι επισκέπτες για ημερήσιες ξεναγήσεις στο ίδιο συγκρότημα, το οποίο σέβονται τόσο οι Μουσουλμάνοι, όσο και οι Εβραίοι.

