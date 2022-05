Οικονομία

Μεσίτρια καταγγέλλει επίθεση όταν ζήτησε την αμοιβή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυση κατέθεσε η μεσίτρια, που σύμφωνα με την καταγγελία της, όχι μόνο αποκλείστηκε από τη συμφωνία, έχασε και την πληρωμή της.

Επίθεση δέχθηκε μεσίτρια από αγοραστή ακινήτου όταν ζήτησε τη νόμιμη αμοιβή της, καταγγέλλει ο Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών – Αττικής, ο οποίος ζητεί την άμεση ενεργοποίηση της ΕΛΑΣ και της Δικαιοσύνης προκειμένου «όχι μόνο να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση αλλά και να δοθεί ένα μήνυμα στους επιτήδειους ότι οι μεσίτες και οι μεσίτριες που με αγωνία παλεύουν για τις νόμιμες αγοραπωλησίες ακινήτων θα διεκδικούν και θα λαμβάνουν τη νόμιμη αμοιβή τους».

Στη σχετική ανακοίνωσή του ότι αναφέρει ότι στο Σύλλογο έφτασε καταγγελία σύμφωνα με την οποία μεσίτρια, «αφού πληροφορήθηκε από τρίτους πως για το ακίνητο που αγωνίστηκε να βρει αγοραστή θα γινόταν συμβόλαιο, ζήτησε από τη συμβολαιογράφο να παραστεί – όπως προβλέπεται από τον νόμο – και να λάβει την ορισθείσα αμοιβή. Αφού αρχικά η συμβολαιογράφος επιχείρησε να πείσει τη συνάδελφό μας πως δεν θα γινόταν συμβόλαιο στη συνέχεια και μιλώντας με τη δικηγόρο δέχθηκε την παρουσία της εκεί. Ωστόσο, όταν η μεσίτρια πήγε στο συμβολαιογραφικό γραφείο τότε εκείνη αρχικά αρνήθηκε συνεπικουρούμενη και από τον πωλητή του ακινήτου να τη δεχθεί μέσα».

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Μεσιτών Συμβάσεων Αθηνών - Αττικής «υπό την απειλή της άμεσης καταγγελίας στον εισαγγελέα, η συμβολαιογράφος δέχθηκε την παρουσία της μεσίτριας, ωστόσο και μετά την έλευση και του αγοραστή, η συνάδελφος βρισκόταν σε χώρο του γραφείου, όπου δεν είχε πρόσβαση στα όσα λέγονταν μεταξύ των τριών, ενώ κατά διαστήματα – όπως καταγγέλλει – δεχόταν και σχόλια εκφοβισμού. Όταν έφτασε η ώρα της καταβολής των αμοιβών η μεσίτρια ζήτησε τη νόμιμη και προσυμφωνηθείσα αμοιβή της για να λάβει αήθη λεκτική και σωματική επίθεση».

Κατόπιν αυτών η μεσίτρια αποχώρησε από το συμβολαιογραφικό γραφείο και κατέθεσε μήνυση στην ΕΛΑΣ, συμπληρώνει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών – Αττικής, ο οποίος καταδικάζει την επίθεση και δηλώνει ότι «θα σταθεί στο πλευρό της συναδέλφου».

Ειδήσεις σήμερα

Πέθανε ο Κωνσταντίνος Κόρκας

Ουκρανία - Χάρκοβο: ισχυρές εκρήξεις μετά την επίσκεψη Ζελένσκι (εικόνες)

Άλωση της Κωνσταντινούπολης: Το χρονικό του ηρωισμού και της θηριωδίας