Χρήστου για μωβ μέδουσα: θα είναι σε πολλές παραλίες για λίγες μέρες

Ο διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ στο δελτίο του ΑΝΤ1 για το πρόβλημα με τις μωβ μέδουσες.

Για την εμφάνιση της μωβ μέδουσας στις ελληνικές θάλασσες μίλησε ο διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1.

Ο Επαμεινώνδας Χρήστου εξήγησε ότι, οι μωβ μέδουσες δεν εμφανίστηκαν φέτος στις ελληνικές παραλίες, αλλά πρόκειται για πληθυσμό που υπήρχε από πέρυσι.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού θα βγουν», είπε, διευκρινίζοντας ότι, «από το κέντρο του Αιγαίου παρασύρονται από τα ρεύματα και ανάλογα με το ρεύμα φεύγουν πάλι».

Ερωτηθείς για το αν μπορούν να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, απάντησε αρνητικά, καθώς πρόκειται για «ανοιχτή περιοχή όπου οι πληθυσμοί μετακινούνται».

Αναφορικά με το ποιες παραλίες θα έχουν πρόβλημα, είπε πως «δεν θα έχει μία παραλία πρόβλημα, αλλά πολλές για λίγες μέρες».

Τέλος, σχετικά με το τι πρέπει να προσέχουμε, είπε πως θα πρέπει να προσέχουμε να μην μας τσιμπήσει, αφού το αόρατο πλοκάμι της φτάνει και τα δύο μέτρα και δεν είναι ορατό.

