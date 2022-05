Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πέθανε ο Κώστας Μάρκου

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την απώλεια του μέλους της "πράσινης οικογένειας.

Βαρύ πένθος για τον Παναθηναϊκό. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, πέθανε ο Κώστας Μάρκου, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος της ακαδημίας της ποδοσφαιρικής ομάδας, επί σειρά ετών.

Ο Κώστας Μάρκου πέθανε σε ηλικία 73 ετών, με την “πράσινη” ΠΑΕ να εκφράζει την οδύνη της για την απώλειά του, μέσω ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της.

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Κώστα Μάρκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. Ο εκλιπών εργάστηκε επί 12 χρόνια (1988-2000) στην ακαδημία του Παναθηναϊκού, τόσο ως προπονητής όσο και ως μέλος του τμήματος σκάουτινγκ, ενώ επανήλθε σε ρόλο σκάουτερ στα τέλη της δεκαετίας του ’00, όπου και παρέμεινε για λίγα χρόνια. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του”, επισημαίνεται.

