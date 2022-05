Κόσμος

Ζυρίχη: φωτιά σε βιομηχανικό κτήριο (βίντεο)

Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται στο σημείο με μεγάλη δύναμη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανικό κτήριο στο Σπράιτενμπαχ, έξω από τη Ζυρίχη, και τρεις άνθρωποι λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες γιατί εισέπνευσαν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι μέσα στο κτήριο γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στο κτήριο επί του παρόντος», δήλωσε ο ‘Αντριαν Μπέρι εκπρόσωπος της αστυνομίας στο καντόνι ‘Ααργκαου. «Υπάρχει πολύ δυνατός καπνός και το κτήριο καίγεται ακόμη».

Ο εκπρόσωπος είπε στο Reuters ότι το κτήριο φαίνεται να είναι μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εύφλεκτων υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δρόμων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται στο σημείο με μεγάλη δύναμη, μετέδωσε η ελβετική ραδιοφωνία και τηλεόραση SRF, προσθέτοντας ότι πυκνός μαύρος καπνός είναι ορατός από μίλια μακριά.

