Βαγδάτη: έκρηξη ισοπέδωσε εστιατόριο (βίντεο)

Αγωνία για να βρεθεί ζωή κάτω από τα συντρίμμια του εστιατορίου.

Ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εστιατόριο στο κέντρο της Βαγδάτης προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου, με αποτέλεσμα άνθρωποι να παγιδευτούν κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πελάτες του εστιατορίου βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Εκεί επιχειρούν δυνάμεις διάσωσης, ψάχνοντάς τους κάτω από το σωρό των μπάζων.

Η έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής και αποδόθηκε σε διαρροή αερίου.

Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, κατά τις πρώτες ώρες των ερευνών.

Οι ιρακινές Αρχές διενεργούν έρευνα για το περιστατικό.

