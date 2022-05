Κόσμος

Μακελειό στο Τέξας: Ξεκινά έρευνα για την αντίδραση της αστυνομίας

Μετά το μακελειό στο σχολείο, που συγκλόνισε την μικρή και ήσυχη πόλη του Τέξας, η οργή αυξάνεται σε σχέση τον χρόνο που μεσολάβησε πριν επέμβει η αστυνομία.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία ανταποκρίθηκε στην επίθεση με πυροβολισμούς στο σχολείο της πόλης Ουβάλντε, στο Τέξας, που προκάλεσε τον θάνατο 19 παιδιών και δύο δασκάλων την Τρίτη.

"Ο στόχος της εξέτασης αυτής είναι να παρασχεθεί μια ανεξάρτητη περιγραφή των ενεργειών και των αντιδράσεων των δυνάμεων επιβολής του νόμου εκείνη την ημέρα και να προσδιοριστούν τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και οι βέλτιστες πρακτικές" ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα οι δυνάμεις της τάξης όταν θα αντιμετωπίζουν περιστατικά με ενεργό σκοπευτή", δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άντονι Κόλεϊ.

Η έρευνα, την οποία ζήτησε η δημαρχία της Ουβάλντε, θα είναι "δίκαιη, διαφανής και ανεξάρτητη" και θα καταλήξει στη δημοσιοποίηση της έκθεσης, διευκρίνισε η κυβέρνηση.

