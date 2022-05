Πολιτική

Κομισιόν: Απαράδεκτη η κατάσχεση των ελληνικών πλοίων από το Ιράν

Ο εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για τα δύο πλοία που βρίσκονται υπό ιρανική κράτηση.

Για «απαράδεκτη κατάσχεση» των δύο ελληνικών πλοίων από το Ιράν κάνει λόγο ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ Στάνο σημειώνοντας ότι η ΕΕ εξέφρασε την «έντονη ανησυχία» της στις ιρανικές αρχές.

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την απαράδεκτη κατάσχεση δύο ελληνικών πλοίων από το Ιράν στον Περσικό Κόλπο» αναφέρει ο κ. Στάνο.

«Θέσαμε αμέσως το ζήτημα της κατάσχεσης και εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας στις ιρανικές αρχές για αυτές τις πράξεις και ζητάμε ταχεία διευκρίνιση, επίλυση και αποκλιμάκωση», προσθέτει.

Επίσης, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ελεύθερη ροή του εμπορίου είναι βασικές αρχές που πρεσβεύει η ΕΕ».

