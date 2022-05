Κοινωνία

Θάσος: Πήγε να παντρέψει τον γιο της και πέθανε

Τραγωδία με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της στο νησί που πήγε για να παντρέψει τον γιο της.

Νεκρή ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαΐου, στην παραλία της Αλυκής στη Θάσο, μια 74χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε και δεν επανήλθε παρά τις προσπάθειες ιδιώτη γιατρού που πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο Κέντρο Υγεία του Πρίνου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η 74χρονη φέρεται να βρέθηκε στο νησί για να παραβρεθεί στο γάμο του γιού της.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το περιστατικό αναφέρει:

«Ενημερώθηκε, απογευματινές ώρες χθες, το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, για την ύπαρξη αλλοδαπής λουόμενης χωρίς τις αισθήσεις της, στη θαλάσσια περιοχή Αλυκή Θάσου.

Άμεσα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., έσπευσαν στην περιοχή όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην 74χρονη από ιδιώτη γιατρό, ο οποίος διαπίστωσε τον θάνατο της.

Η ανωτέρω παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου, ενώ από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής».