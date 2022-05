Κόσμος

Νεπάλ: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που αγνοούνταν

Ο στρατός εντόπισε τα συντρίμμια του αεροσκάφους με τους δεκάδες επιβάτες που είχε χαθεί από τα ραντάρ την Κυριακή.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν τον τόπο όπου συνετρίβη αεροσκάφος με 22 επιβαίνοντες –συμπεριλαμβανομένων δύο πολιτών της Γερμανίας–, το οποίο χάθηκε από τα ραντάρ και αγνοείτο από χθες Κυριακή.

«Ομάδες έρευνας και διάσωσης (...) εντόπισαν τον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Ναραγιάν Σιλουάλ μέσω Twitter, μεταφορτώνοντας φωτογραφία στην οποία είναι διακριτός ο αριθμός στην ουρά του δικινητήριου αεροσκάφους της εταιρείας Tara Air.

