Κόσμος

Βραζιλία – πλημμύρες: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φόβοι για εκατόμβη νεκρών καθώς εκτός από τα θύματα υπάρχει και μεγάλος αριθμός αγνοουμένων.

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων των εκτεταμένων πλημμυρών που έπληξαν την περιφέρεια της πόλης Χεσίφι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Περναμπούκο, στη βορειοανατολική Βραζιλία, αυξήθηκε χθες Κυριακή στους 79 νεκρούς.

Άλλοι 56 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον απολογισμό αυτό, που δημοσιοποιήθηκε από την Πολιτική Προστασία στην πολιτεία Περναμπούκο.

Πρόκειται για την τέταρτη πολύνεκρη σειρά πλημμυρών στη Βραζιλία τους τελευταίους πέντε μήνες, που υπογραμμίζει την έλλειψη αστικού σχεδιασμού σε φτωχογειτονιές σε μεγάλο μέρος της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής, που συχνά οικοδομούνται σε πλαγιές λόφων, περιοχές ευάλωτες σε κατολισθήσεις και πλημμύρες. Επιστήμονες μελετούν παράλληλα το εάν και κατά πόσον οι αφύσικοι κύκλοι των βροχοπτώσεων στη Βραζιλία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 13.000 εκτοπισμένους, οι 6.000 από τους οποίους βρίσκονται σε χώρους υποδοχής που ορίστηκαν από τις αρχές και άλλοι 7.000 πήγαν να μείνουν στα σπίτια συγγενών ή φίλων.

Μέσω Twitter, ο βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου ανακοίνωσε πως θα επισκεφθεί τη Χεσίφι σήμερα Δευτέρα. «Η κυβέρνησή μας κατέστησε διαθέσιμα, από την αρχή, όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των ενόπλων δυνάμεων, για να προσφερθεί βοήθεια στους πληγέντες», ανέφερε ο ακροδεξιός αρχηγός του κράτους.

Στα τέλη Δεκεμβρίου και στις αρχές Ιανουαρίου, δεκάδες άνθρωποι χάθηκαν και δεκάδες χιλιάδες άλλοι εκτοπίστηκαν όταν σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν την Μπαΐα (επίσης βορειοανατολικά). Τουλάχιστον 18 άνθρωποι πέθαναν όταν ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την πολιτεία Σαν Πάουλου τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο, εκτυλίχθηκε η τραγωδία της Πετρόπολις, στο Ρίο, όταν κατολισθήσεις και πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 233 ανθρώπους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test τη Δευτέρα σε 166 σημεία

Νεπάλ: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που αγνοούνταν

Καιρός: Βελτίωση με άνοδο της θερμοκρασίας τη Δευτέρα