Ρεάλ Μαδρίτης: Με τιμές ηρώων η υποδοχή (εικόνες)

Το ανοικτό λευκό πούλμαν που μετέφερε τους θριαμβευτές περιόδευσε στην πόλη, όπου χιλιάδες Μαδριλένοι τους υποδέχθηκαν με λατρεία.

Τιμές... ηρώων απέδωσαν στους παίκτες του Κάρλο Αντσελότι οι Μαδριλένοι, την Κυριακή (29/5), στην ισπανική πρωτεύουσα, σε μία μαγική φιέστα, για την κατάκτηση του 14ου τροπαίου του Champions League από τη Ρεάλ.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους πρωταθλητές Ευρώπης από το Παρίσι στη Μαδρίτη αφίχθη στο αεροδρόμιο "Barajas" στις 6:15 τα ξημερώματα ώρα Ισπανίας (7:15 Ελλάδας).

Κι αφού πρώτα ξεκουράστηκαν για λίγες ώρες, οι άυπνοι έως τότε ποδοσφαιριστές της «βασίλισσας» ξεκίνησαν τις θεσμικές επισκέψεις: Ο καθεδρικός ναός της «Αλμουδένα», η Κοινότητα της Μαδρίτης, το Δημαρχείο της Μαδρίτης, η πλατεία Cibeles και βέβαια το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ήταν κάποιες από τις... στάσεις των πρωταθλητών, κατά τους πανηγυρισμούς τους για την επιστροφή τους στην κορυφή της Ευρώπης, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία φορά.

Το ανοικτό λευκό πούλμαν που μετέφερε τους πρωταγωνιστές της νίκης με 1-0 επί της Λίβερπουλ στον χθεσινό τελικό στο «Παρκ ντε Φρανς» ξεκίνησε από τη στάση μετρό "Concha Espina”, με τα τρόπαια του Champions League και της LaLiga να έχουν τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση, και συγκεκριμένα στη θέση του συνοδηγού.

«Η Μαδρίτη είναι αιώνια. Και τώρα, για το δέκατο πέμπτο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, δίπλα στην πρόεδρο της Κοινότητας της Μαδρίτης από το 2019, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο. Και συνέχισε: «Αυτός ο σύλλογος δεν έχει ιδιοκτήτη, είναι ιδιοκτησία των ανθρώπων του και αυτούς θέλω να ευχαριστήσω που είναι εδώ».

Η πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης παρέλαβε από τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης ένα αντίγραφο του τροπαίου (“orejona”), το οποίο ύψωσε με τον ίδιο τρόπο που έκανε ο αρχηγός της «βασίλισσας», ο Μαρσέλο, χθες το βράδυ στο Παρίσι.

«Σας ευχαριστώ που αποδείξατε ότι μια ομάδα "χτίζεται" δουλεύοντας μαζί. Δείξατε τον τρόπο της... Μαδρίτης. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον "Άγιο Κουρτουά". Ενώ πολλοί από εμάς σηκώναμε τα χέρια μας στο κεφάλι, εσύ δεν σταματούσες να τα υψώνεις προς την μπάλα με αυτά τα γάντια! Μας έχεις σώσει!» είπε προς τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης η Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο και... απαίτησε αυτό να μην είναι το τελευταίο τρόπαιο Champions League για την ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας κατά τη θητεία της κλείνοντας τον λόγο της με τα εξής λόγια: «Πως μπορώ να μην σας αγαπώ!».

Νωρίτερα, οι παίκτες είχαν εμφανιστεί στο μπαλκόνι, στη φημισμένη πλατεία Puerta del Sol, για να απευθύνουν χαιρετισμό στους χιλιάδες οπαδούς τους. «Πώς να μη σ’ αγαπώ!» τραγούδησε ο Μαρσέλο, ενώ ο Αντσελότι είπε: «Τραγούδησα χθες το βράδυ στο αεροπλάνο και θα ξανατραγουδήσω τώρα. Μου ζήτησαν ήδη το 15ο».

Οι πανηγυρισμοί των παικτών του Αντσελότι ολοκληρώθηκαν στο Δημαρχείο, όπου τους υποδέχτηκε ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Μαρτίνεθ-Αλμέιδα. Το τρόπαιο του Champions League κρατούσε στα χέρια του ο Βραζιλιάνος Μαρσέλο, με τον αρχηγό της «βασίλισσας» να φορά πέντε δαχτυλίδια στα δάχτυλα του ενός χεριού, όσα δηλαδή και τα τρόπαια Champions League που έχει κατακτήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, και να τα επιδεικνύει με καμάρι...

