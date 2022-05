Πολιτισμός

Λουκίλα Καρρέρ - Πλέσσα για Δάκη: Επί 35 χρόνια ήταν…. το πρώτο μου τηλέφωνο

Μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" αποκάλυψε πως βρισκόταν μαζί με τον τραγουδιστή, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η Λουκίλα Καρρέρ-Πλέσσα ήταν εκείνη που έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του "αιώνιου έφηβου" του ελληνικού πενταγράμμου. Μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" αποκάλυψε πως βρισκόταν μαζί με τον τραγουδιστή, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «έφυγε παλικαρίσια. Του κρατούσα το χέρι και του ψιθύριζα πόσο πολύ τον αγαπώ. Εκείνος ανοιγόκλεινε τα ματάκια του όσο μπορούσε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η σχέση που είχε η οικογένεια Πλέσσα με τον Δάκη μετρούσε πολλά χρόνια και πολλά συναισθήματα "επί 35 χρόνια κάθε πρωί έπινα τον καφέ μου και μιλούσα για 1- 1,5 ώρα μαζί του. Σε ό, τι και να ζητούσαμε ήταν κοντά μας, όπως και εμείς σε εκείνον. Στις συναυαλίες του Μίμη ποτέ δεν ρώτησε μετά από ποιον θα εμφανιστεί και πόσα λεφτά θα πάρει, αυτό δεν το συναντάς στο χώρο μας" είπε συγκινημένη.

Όσο για το δάστημα από τη μέρα της διάγνωσης "όταν το μάθαμε εγώ πείσμωσα να γίνω η γιατρός της ψυχολογίας του. Ενώ οι γιατροί είπαν ότι έχει 3 μήνες ζωής, εγώ του έδινα πλάνο για 6 μήνες" ενώ ανέφερε "το 2018 του είπα θα έρθεις να τραγουδήσεις στο Ηρώδειο για το Μίμη και εκείνος μου είπε "μα θα ζω έως τότε"".

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ίδια "'ημουν ερωτευμένη με το Δάκη από μικρή"

