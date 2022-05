Οικονομία

Παπαγεωργίου – καύσιμα: Σύντομα η αμόλυβδη στα 2,50 ευρώ

Για εβδομάδα έντονων ανατιμήσεων έκανε λόγο ο Πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, λέγοντας ότι σήμερα η τιμή της αμόλυβδης που έβγαινε από τα διυλιστήρια σκαρφάλωσε στα 2,16 ευρώ.

Ο Πρόεδρος Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το ξέφρενο ράλι ανατιμήσεων στα καύσιμα.

«Ξεκίνησε ένα νέο κύμα ανατιμήσεων και θα πρέπει να δούμε και τις τιμές στα διυλιστήρια για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Σήμερα τα ελληνικά διυλιστήρια πουλάνε την αμόλυβδη 2,16 ευρώ και 1,70 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Σε αυτό θα πρέπει να υπολογίσουμε ένα 10% που πρέπει να κερδίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι μαζί, δηλαδή η εταιρεία, το πρατήριο κι ο μεταφορέας. Άρα η τιμή θα πρέπει να είναι για τον καταναλωτή στα 2,36 για την αμόλυβδη», είπε ο κ. Παπαγεωργίου.

Στη συνέχεια προέβλεψε ότι πολύ σύντομα η μέση τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει στα 2,50 και μάλιστα αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα έντονων ανατιμήσεων, ενώ πρόσθεσε ότι όσο αυξάνεται η τιμή των καυσίμων τόσο μειώνεται ο τζίρος των πρατηρίων.

