Ευλογιά των πιθήκων - ΠΟΥ: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένει κι άλλα κρούσματα. Οι νέες εκτιμήσεις για την μεταδοτικότητα. Σε ποιες χώρες έχουν καταγραφεί τα περισσότερα περιστατικά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι η ευλογιά των πιθήκων εξακολουθεί να αποτελεί έναν “μέτριο κίνδυνο” συνολικά για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την καταγραφή περιστατικών μόλυνσης σε χώρες, όπου η ασθένεια δεν εντοπίζονταν μέχρι τώρα.

“Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία μπορεί να γίνει μεγαλύτερος αν αυτός ο ιός εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και εδραιωθεί ως μία ανθρώπινη παθογένεια, μεταδιδόμενος σε ομάδες υψηλότερου κινδύνου για να νοσήσουν βαριά, όπως τα μικρά παιδιά, αλλά και άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή,” ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.

Μέχρι την 26η Μαΐου, συνολικά 257 επιβεβαιωμένα περιστατικά μόλυνσης και 120 ύποπτα κρούσματα είχαν καταγραφεί σε 23 χώρες-μέλη του ΠΟΥ στις οποίες ο ιός δεν ενδημικός, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΠΟΥ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ξαφνική εμφάνιση της ευλογιάς των πιθήκων σε αρκετές χώρες στις οποίες δεν ενδημούσε, αφήνει να εννοηθεί ότι υπήρξε μετάδοση, η οποία δεν εντοπίστηκε για αρκετό καιρό, αλλά και πρόσφατα γεγονότα που ενίσχυσαν την μετάδοση.

Ο ΠΟΥ πρόσθεσε ότι αναμένει περισσότερα περιστατικά να καταγραφούν, καθώς η επιτήρηση διευρύνεται.

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μεταδοτική ασθένεια, η οποία είναι συνήθως ήπια, ενώ είναι ενδημική σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Η ασθένεια μεταδίδεται έπειτα από στενή επαφή, ενώ μπορεί να αντιμετωπιστεί σχετικά εύκολα, με την εφαρμογή μέτρων, όπως η αυτό-απομόνωση και η τήρηση μέτρων υγιεινής.

Τα περισσότερα περιστατικά που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, έχουν εντοπιστεί στο Ηνωμένο βασίλειο, την Ισπανία και την Πορτογαλία. “Το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών μόλυνσης που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, δεν έχουν εδραιωμένη σχέση μετάδοσης μέσω ταξιδιών σε ενδημική περιοχή και εντοπίστηκαν μέσω της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία,” σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

