Νάνσι Πελόζι: Συνελήφθη ο σύζυγός της

Με ποια κατηγορία συνελήφθη ο 82χρονος σύζυγος της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο σύζυγος της πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι συνελήφθη με την υποψία ότι οδηγούσε μεθυσμένος αργά το Σάββατο στην Κομητεία Νάπα στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας.

Ο 82χρόνος Πολ Πελόσι κατηγορήθηκε για δύο πλημμελήματα νωρίς χθες, Κυριακή, το πρωί ενώ το σχετικό πρόστιμο ορίστηκε στα 5.000 δολάρια (4.651 ευρώ), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ένας εκπρόσωπος από την Τροχαία Εθνικών Δρόμων στην Καλιφόρνια δεν σχολίασε άμεσα, δηλώνοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν αργότερα.

Η νομοθεσία στην Καλιφόρνια απαγορεύει στους οδηγούς να οδηγούν ένα όχημα αν το επίπεδο του αλκοόλ στο αίμα τους είναι μεγαλύτερο από 0,08 γραμμάρια ανά ένα δέκατο του λίτρου αίματος.

Η Νάνσι Πελόσι βρίσκονταν στο Ρόουντ Άιλαντ χθες για να εκφωνήσει ομιλία σε τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Ο εκπρόσωπός της Ντρού Χαμίλ δήλωσε: “Η πρόεδρος δεν θα σχολιάσει γι' αυτό το ιδιωτικό ζήτημα, το οποίο συνέβη ενώ η ίδια βρίσκονταν στην Ανατολική Ακτή".

Η Νάνσι και ο Πολ Πελόσι είναι παντρεμένοι από το 1963.

