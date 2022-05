Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: κατάθεση από την φερόμενη ως πρώην σύντροφο του

Τι ανέφερε σε δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας ο Αλέξης Κούγιας

Συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα 30/5 η ακροαματική διαδικασία της πολύκροτης δίκης του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος μεταφέρθηκε στα δικαστήρια φορώντας χειροπέδες

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 9, με την φερόμενη ως πρώην σύντροφο του Δημήτρη Λιγνάδη, να δέχεται ερωτήσεις από την έδρα και από τους συνηγόρους του σκηνοθέτη.

Η μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει ότι είχε πέσει θύμα λεκτικής αλλά και σωματικής βίας, με θύτη τον κατηγορούμενο.

Η προηγούμενη συνεδρίαση, στις 27/5 διακόπηκε μετά από το ξέσπασμα του δικηγόρου του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξη Κούγια.

Ο συνήγορος του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, σε δηλώσεις του στην εκπομπή "Το Πρωϊνό", πριν απο την έναρξη της δίκης, ανέφερε "όλοι μιλούν για χειραγώγηση, εδώ δικάζουμε βιασμούς. Η κυρία που καταθέτει σήμερα στην φαντασία της ήταν σύντροφός του, χρήζει άλλης βοήθειας"





