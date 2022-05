Αθλητικά

ΝΒΑ: Στους τελικούς οι Σέλτικς

Η ομάδα της Βοστώνης πέρασε από το Μαϊάμι στο τελευταίο ματς της σειράς, με κορυφαίο τον Τέιτουμ.

Στους τελικούς του πρωταθλήματος του ΝΒΑ, προκρίθηκαν για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια οι Σέλτικς. Η ομάδα της Βοστώνης ήταν καλύτερη στο Game 7 της σειράς με τους Χιτ και παρά το γεγονός ότι απώλεσαν διαφορά 17 πόντων (34-17), κατάφεραν να πάρουν τη νίκη μέσα στο Μαϊάμι με 100-96 για να προκριθούν στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με μειονέκτημα έδρας.

Τα δωδεκάλεπτα: 17-32, 49-55, 75-82, 96-100

Κορυφαίος για τους «Κέλτες» και MVP των τελικών της Ανατολής, ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος φορώντας περικάρπιο του Κόμπι Μπράιαντ, σημείωσε 26 πόντους ενώ είχε 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Τον ακολούθησαν σε απόδοση, οι Τζέιλεν Μπράουν με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ και Μάρκους Σμαρτ με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους, ο Τζίμι Μπάτλερ είχε 35 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ 25 πόντους και 11 ριμπάουντ είχε ο Μπαμ Αντεμπάγιο.

Οι τελικοί, αρχίζουν ξημερώματα 3 Ιουνίου με το πλεονέκτημα έδρας να το έχουν οι Ουόριορς.

