Πάτρα: διώξεις στους δικηγόρους των συγγενών της σπιτονοικοκυράς (βίντεο)

Νέες καταιγιστικές εξελιξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας. Σε ποιους αναμένεται να ασκηθούν διώξεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας. Καθημερινά "έρχονται στο φως" νέα στοιχεία για την υπόθεση.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο δικηγόρος των συγγενών της Ευγενίας Κούτρα, κ. Κωνσταντίνος Λέων.

Ο ίδιος μαζί με τον δεύτερο συνήγορο των συγγενών της σπιτονοικοκυράς, κ. Θεοδωρόπουλο, μπήκαν στο σπίτι στην οδό Μπιζανίου, μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι συγγενείς της γυναίκας.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή σήμερα που αναμενόταν η απόφαση "απορρίφθηκε το αίτημα για προσωρινή διαταγή για ασφαλιστικά μέτρα"

Στη συνέχεια, όπως συμπλήρωσε ο συνήγορος των συγγενών, η πόρτα του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου ήταν ανοιχτή, προσθέτοντας ότι το εν λόγω διαμέρισμα ήταν ο χώρος που παρανόμως ο Μάνος Δασκαλάκης είχε κάνει στούντιο.

Σε παρέμβαση του στο "Πρωινό" ο Όθωνας Παπαδόπουλος, συνήγορος της 33χρονης μετέφερε την αντίδραση της Ρούλας Πισπιρίγκου και την πρόθεση της "να ασκηθούν διώξεις στους δικηγόρους των συγγενών της σπιτονοικοκυράς"

Καλεσμένος στην εκπομπή ήταν το πρωί της Δευτέρας και ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ, Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος και σχολίασε την είσοδο των δύο ποινικολόγων στο σπίτι της νεκρής σπιτονοικοκυράς "η αστυνομία δεν μπορεί να εισέλθει σε κατοικία χωρίς εισαγγελική παραγγελία, όμως θεωρώ αδιανόητο οι δύο ποινικολόγοι να μην ήξεραν τι έκαναν" και συμπλήρωσε "περίεργο που η Πισπιρίγκου έκανε μήνυση για είσοδο σε οίκημα που δεν της ανήκει"

Μάλιστα, τόνισε πως "η κ. Πισπιρίγκου έχει στην πλάτη της σφραγίδα που λέει "δολοφονία""

Ο Γιώργος Αναστασόπουλος από την εφημερίδα "Πελοπόννησο" μετέφερε αποκλειστικές πληροφορίες που αναφέρουν πως η Εισαγγελία θα ασκήσει διώξεις στους δύο ποινικολόγους αλλά και σε δημσιογράφους που εισήλθαν στην οικία της Κούτρα.





