Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι προελαύνουν προς το κέντρο του Σεβεροντονέτσκ

Την είδηση επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουχάνσκ. Η πόλη των 100.000 κατοίκων βομβαρδιζόταν εδώ και μέρες από το ρωσικό πυροβολικό.

Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν προς το κέντρο του Σεβεροντονέτσκ, μιας πόλης στην ανατολική Ουκρανία που βομβαρδίζεται εδώ και εβδομάδες και όπου πλέον μαίνονται σφοδρές μάχες στους δρόμους, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουχάνσκ Σέρχιι Γκαϊντάι.

"Οι Ρώσοι προχωρούν προς το κέντρο του Σεβεροντονέτσκ. Οι μάχες συνεχίζονται, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη", επεσήμανε στο Telegram ο Γκαϊντάι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο άμαχοι τραυματίστηκαν σήμερα όταν το αυτοκίνητό τους έγινε στόχος, όμως πλέον βρίσκονται "σε ασφαλές σημείο", ωστόσο τρεις γιατροί αγνοούνται.

"Οι κρίσιμες υποδομές του Σεβεροντονέτσκ έχουν καταστραφεί, το 60% των κατοικιών δεν μπορεί να αποκατασταθεί", πρόσθεσε ο Γκαϊντάι.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουχάνσκ προειδοποίησε ότι ο δρόμος που συνδέει το Σεβεροντονέτσκ με τη δίδυμη πόλη του Λισιτσάνσκ και στη συνέχεια με την Μπαχμούτ, που βρίσκεται πιο νότια, είναι πολύ "επικίνδυνος" ώστε να μπορούν να απομακρυνθούν οι άμαχοι ή να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Χθες Κυριακή ο Γκαϊντάι είχε επισημάνει ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ρωσική επίθεση στη Σεβεροντονέτσκ, με μάχες να μαίνονται στους δρόμους της πόλης, ενώ είχε προσθέσει ότι η κατάσταση στη Λισιτσάνσκ έχει "επιδεινωθεί κατά πολύ".

Η Σεβεροντονέτσκ, μια πόλη με 100.000 κατοίκους πριν τον πόλεμο, βομβαρδίζεται εδώ και εβδομάδες από το ρωσικό πυροβολικό και τους αυτονομιστές αντάρτες. Δεκάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί εκεί.

Η Σεβεροντονέτσκ και η Λισιτσάνσκ βρίσκονται περισσότερα από 80 χιλιόμετρα ανατολικά του Κραματόρσκ, το οποίο έγινε το διοικητικό κέντρο του ουκρανικού Ντονμπάς, αφού οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες κατέλαβαν το ανατολικό τμήμα της κοιλάδας το 2014.

