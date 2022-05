Οικονομία

Πετρέλαιο: Έσπασε το φράγμα των 120 δολαρίων το μπρεντ

Εκρηκτικό κοκτέιλ με εμπάργκο στο ρωσικό αργό και χαλάρωση των lockdown στην Κίνα. Που θα φτάσει η τιμή της βενζίνης;

Την ανιούσα ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς η Κίνα χαλαρώνει τα lockdown (γεγονός που αναμένεται να τονώσει τη ζήτηση), ενώ η ΕΕ εντείνει τις διαπραγματεύσεις για επιβολή εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού αργού. Πρόκειται για μία εξέλιξη η οποία έρχεται να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις σε όλο τον ανεπτυγμένο και αναδυόμενο κόσμο. Τα βάρη γίνονται ακόμη μεγαλύτερα για την Ευρώπη, εξαιτίας της υποτίμησης του ευρώ έναντι του δολαρίου στο οποίο αποτιμάται ο μαύρος χρυσός.

Τόσο οι κυβερνήσεις όσο και η ΕΚΤ έχουν δύσκολες αποφάσεις μπροστά τους. Οι πρώτες καλούνται να απαλύνουν τον πόνο για τους καταναλωτές χωρίς να εκτροχιάσουν τα δημοσιονομικά τους. Και η κεντρική τράπεζα να βάλει φρένο στον πληθωρισμό χωρίς να υπονομεύσει την ανάπτυξη.

Η τιμή του μπρεντ ξεπέρασε προς στιγμήν τα 120 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Δευτέρας, έχοντας ενισχυθεί περισσότερο από 6% την περασμένη εβδομάδα. Στις 09:50 ώρα Ελλάδος το μπρεντ διαπραγματεύεται στα 119,70 δολάρια το βαρέλι. Παρόμοια η εικόνα για το αμερικανικό αργό με την τιμή του να αγγίζει τα 116 δολάρια το βαρέλι.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Κίνα. Στη Σαγκάη δόθηκε η άδεια στους μεταποιητές να αρχίσουν και πάλι τη λειτουργία τους από τον Ιούνιο. Παράλληλα αξιωματούχοι δήλωσαν πως τα κρούσματα στο Πεκίνο είναι και πάλι υπό έλεγχο.

Με ενδιαφέρον βέβαια αναμένονται και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγαρία εξακολουθεί να θέτει εμπόδια σε έναν συμβιβασμό για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Παρόλα αυτά διπλωματικές πηγές δήλωσαν στο Reuters πως μία συμφωνία παραμένει πιθανή μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάιος είναι ο έκτος διαδοχικός μήνας ανόδου για τις τιμές του μπρεντ. Πρόκειται για το μακροβιότερο ανοδικό σερί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, αφού η ανάκαμψη της ζήτησης συνοδεύεται με επίμονα προβλήματα στην προσφορά. Μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί και η συνεδρίαση των κρατών - μελών του ΟΠΕΚ για την πολιτική προσφοράς. Η Σαουδική Αραβία αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση των επίσημων τιμών για τον Ιούλιο.

Οι τιμές ενέργειας είναι ο βασικός παράγοντας που έχει οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη σε επίπεδα - ρεκόρ. Αύριο αναμένονται τα στοιχεία της Eurostat για την πορεία των τιμών καταναλωτή τον Μάιο. Και αυτά αναμένεται να χτυπήσουν νέο καμπανάκι στις κυβερνήσεις αλλά και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η τελευταία φαίνεται να ετοιμάζεται για αύξηση του καταθετικού επιτοκίου (ακόμη και κατά 50 μονάδες βάσης) τον Ιούλιο.

Στην Ελλάδα το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι πού θα φτάσει η τιμή της βενζίνης. Η μέση τιμή είναι ήδη στα 2,2 ευρώ το λίτρο και εκφράζονται πλέον ανοιχτά φόβοι ότι θα σκαρφαλώσει μέσα στο καλοκαίρι στα 3 ευρώ.

Πηγή: naftemporiki.gr

