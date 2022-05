Πολιτική

Τουρκικό drone πάνω από την Κανδελιούσσα

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε.

Με το καλημέρα… ξεκίνησαν και σήμερα οι τουρκικές προκλήσεις κατά την παγία τακτική τους το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV πραγματοποίησε, σήμερα, Δευτέρα 30 Μαΐου στις 10:14 το πρωί, υπερπτήση πάνω από την Κανδελιούσσα στα 19.000 πόδια, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

