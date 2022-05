Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Προβλέψεις ζωδίων: νέα σελήνη με δυνατότητα διαπραγματεύσεων (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Λίγες μέρες ακόμη θα ναι ανάδρομος ο Ερμής, όμως έχουμε νέα Σελήνη», είπε τη Δευτέρα, η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «μπορούν να γίνουν συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, ενώ μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που έχουμε παρεξηγηθεί».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





