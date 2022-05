Οικονομία

Μητσοτάκης: Άμεσες επενδύσεις από τη Σαουδική Αραβία

Ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, τον Σαουδάραβα Υπουργό Επενδύσεων ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας προκειμένου να συμμετάσχει σε διμερές Επιχειρηματικό Forum.

Την μεγάλη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στη σχέση Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας και την προοπτική επενδύσεων στη χώρα μας, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή του συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Khalid bin Abdulaziz Al Falih.

Κατά τη συνάντηση βασικό αντικείμενο ήταν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας σε τομείς όπως της ενέργειας, του τουρισμού, της ναυτιλίας, του πολιτισμού, της υγείας και των αγροδιατροφικών προϊόντων, ενώ ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε και τη δέσμευση του Διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας κατά την τελευταία τους συνάντηση, για απτά αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

«Γνωρίζετε πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε σε αυτήν τη σχέση και πόσα περισσότερα πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της οικονομίας και των επενδύσεων. Είχα επίσης την ευκαιρία, την περασμένη Πέμπτη, να συζητήσω με την Αυτού Υψηλότητα τον Πρίγκιπα Διάδοχο την επικείμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα. Και βεβαίως επανέλαβε για άλλη μια φορά τη δέσμευσή του να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε απτά αποτελέσματα από αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση», δήλωσε κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη, ότι η προσέλκυση άμεσων επενδύσεων αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και εξέφρασε την πρόθεσή του να εντείνει την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Σημείωσε τέλος, ότι προσβλέπει σε νέα συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, κατά την προγραμματιζόμενη επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα.

Ο Σαουδάραβας υπουργός ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας προκειμένου να συμμετάσχει σε διμερές Επιχειρηματικό Forum και να συμπροεδρεύσει αύριο στις εργασίες της 5ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας, τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ότι το όραμα που μοιράζεται ο κ. Μητσοτάκης και ο Διάδοχος του θρόνου στη Σ. Αραβία, σε διάφορα πεδία "πλέον υλοποιείται στην πράξη, στο πεδίο, και σε επίπεδο συνδεσιμότητας, είτε αυτό αφορά τον ψηφιακό τομέα, το εμπόριο, τις υλικοτεχνικές υποδομές (logistics), τις επενδύσεις, τον τουρισμό".

Ο κ. Al Falih, συνοδεύεται από οκτώ Υφυπουργούς και ηγείται πολυπληθούς επιχειρηματικής αποστολής που εκπροσωπεί 59 σαουδαραβικές εταιρείες.

Να σημειωθεί ότι η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ήρθε σε συνέχεια της επίσκεψης μεγάλης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Σαουδική Αραβία τον Μάρτιο, της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ριάντ τον περασμένο Οκτώβριο και της προηγούμενης συνάντησής του με τον κ. Al Falih, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος, από την ελληνική πλευρά, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών Γιάννης Σμυρλής, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία Αλέξης Κωνσταντόπουλος, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Γάσπαρης Βλαχάκης.

Ολόκληρος ο διάλογος του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας κατά την έναρξη της συνάντησής τους:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι χαρά μας που βρίσκεστε εδώ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το γεγονός ότι φιλοξενούμε το Επιχειρηματικό Forum Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας. Μαθαίνω ότι η επίσκεψή σας στη Σαντορίνη ήταν πολύ ευχάριστη και είμαι σίγουρος ότι θα έχετε πολύ παραγωγικές συναντήσεις σήμερα και αύριο. Γνωρίζετε πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε σε αυτήν τη σχέση και πόσα περισσότερα πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της οικονομίας και των επενδύσεων.

Είχα επίσης την ευκαιρία, την περασμένη Πέμπτη, να συζητήσω με την Αυτού Υψηλότητα, τον Πρίγκιπα Διάδοχο, την επικείμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα. Και βεβαίως επανέλαβε για άλλη μια φορά τη δέσμευσή του να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε απτά αποτελέσματα από αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη αρκετές συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεών μας και αναμένω να ακούσω περισσότερα για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Και πάλι, καλώς ήρθατε.

Khalid bin Abdulaziz Al Falih: Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να συναντηθούμε μαζί σας, εγώ και οι συνάδελφοί μου από την επιχειρηματική κοινότητα. Είναι η δεύτερη συνάντησή μας σε διάστημα οκτώ μηνών. Ήμασταν εδώ τον Σεπτέμβριο και είχατε την καλοσύνη να μας αφιερώσετε χρόνο. Και φυσικά, είχα την τιμή να βρίσκομαι στην αντιπροσωπεία που σας υποδέχτηκε όταν επισκεφθήκατε τη Σαουδική Αραβία, λάβατε μέρος στο forum «Future Investment Initiative» και συναντηθήκατε με τον Πρίγκιπα Διάδοχο.

Μεταφέρω, φυσικά, τους χαιρετισμούς της Αυτού Υψηλότητας, του Βασιλιά, του Πρίγκιπα Διαδόχου, και βεβαίως της κυβέρνησης και του λαού της Σαουδικής Αραβίας που τρέφουν τον μέγιστο σεβασμό για την Ελλάδα και έχουν μεγάλες προσδοκίες ότι, υπό την ηγεσία σας και την ηγεσία του Βασιλιά μας και Πρίγκιπα Διαδόχου, θα οδηγήσουμε τη σχέση αυτή σε νέα ύψη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και το επιτελείο σας. Οι Υπουργοί σας ήταν εξαιρετικά ευγενικοί και εργατικοί παράγοντας αποτελέσματα με βάση τις δικές σας προσδοκίες αλλά και αυτές της ηγεσίας της Σαουδικής Αραβίας. Μια πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία από επιχειρηματίες και κυβερνητικά στελέχη μάς επισκέφθηκε τον Μάρτιο και είχαμε πολύ σημαντικές συναντήσεις στο Ριάντ.

Επισκεφτήκαμε και την Αλ Ούλα και δείξαμε στη αποστολή σας τους αρχαιολογικούς χώρους, όπως αυτοί μας έδειξαν χθες τον αρχαιολογικό χώρο στη Σαντορίνη.

Μας έδειξαν -όπως τους δείξαμε και εμείς -πως η σχέση μας έχει ιστορία χιλιάδων ετών. Στην AlUla είχαμε την ευκαιρία να τους δείξουμε την επιρροή που είχε ο ελληνικός πολιτισμός στον αραβικό κόσμο. Και χθες είδαμε ουσιαστικά πώς οι Έλληνες είχαν ταξιδέψει και είχαν οικοδομήσει δεσμούς με τη Μέση Ανατολή.

Το όραμα που μοιράζεστε εσείς και η Αυτού Υψηλότητα για τη διασύνδεση Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας σε διάφορα πεδία πλέον υλοποιείται στην πράξη, στο πεδίο, και σε επίπεδο συνδεσιμότητας, είτε αυτό αφορά τον ψηφιακό τομέα, το εμπόριο, τις υλικοτεχνικές υποδομές (logistics), τις επενδύσεις, τον τουρισμό.

Είναι τιμή μου που συνοδεύομαι από ανθρώπους που κάνουν πράξη τέτοια σχέδια. Η επιχειρηματική μας κοινότητα εκπροσωπείται καλά, κι όχι μόνο σε αυτή τη συνάντηση μαζί σας, κ. Πρωθυπουργέ. Η εκπροσώπησή της θα είναι ακόμα μεγαλύτερη στο Επιχειρηματικό Forum που αναφέρατε. Έχουμε περίπου 60 εταιρείες και 80 μέλη στην αντιπροσωπεία μας, εδώ στην Αθήνα, τα οποία έχουν σκοπό να αφήσουν έντονα το αποτύπωμά τους αυτές τις δύο μέρες. Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ.





