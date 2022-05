Κοινωνία

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Το μήνυνα του Αρχιεπισκόπου στους διαγωνιζόμενους

Ευχές για επιτυχία των παιδιών στις εξετάσεις από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

«Να κατεβείτε στον στίβο καλά προετοιμασμένοι, αλλά χωρίς υπέρμετρο άγχος, με τη συγκέντρωση που χρειάζεται, ψυχραιμία, αισιοδοξία και προπάντων αυτοπεποίθηση», προτρέπει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τους μαθητές-υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Μάλιστα, τους εύχεται «από καρδιάς υγεία, αντοχή και υπομονή, για την ευόδωση των προσπαθειών σας! Με ψυχική ηρεμία και γαλήνη, να ευλογηθεί από τον Θεό η προετοιμασία που κάνετε εδώ και πολύ καιρό και να δοκιμάσετε τη χαρά της επιτυχίας.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία!».

Αναλυτικά, το μήνυμα του Προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας έχει ως εξής:

«Αγαπητά μου Παιδιά,

Λίγες ώρες πριν αρχίσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, στις οποίες θα λάβετε μέρος, θέλω να μοιρασθείτε μαζί μου τη δικαιολογημένη αγωνία σας και τον μόχθο της κοπιαστικής προσπάθειας, προκειμένου να προετοιμασθείτε κατάλληλα γι' αυτές.

Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι εκτιμούμε τον αγώνα σας, που διεξήχθη μάλιστα σε ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες, λόγω και της γνωστής πανδημίας, η οποία ταλαιπώρησε όλο τον πλανήτη μας αλλά και εσάς, τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ' Λυκείου, ιδιαιτέρως.

Γνωρίζετε καλά ότι οι εξετάσεις αυτές είναι ένας σημαντικός σταθμός στη μεγάλη πορεία σας. Χωρίς όμως να είναι το παν. Ούτε και η μοναδική ευκαιρία στη ζωή σας. Τα όνειρα και οι στόχοι σας θα είναι πάντοτε η αληθινή πρόκληση για το μέλλον σας, ανοίγοντας διαρκώς νέους δρόμους, ευκαιρίες και προοπτικές.

Γι' αυτό και σας καλώ, όπως και οι φιλότιμοι γονείς σας και οι εκλεκτοί εκπαιδευτικοί μας, να κατεβείτε στον στίβο καλά προετοιμασμένοι αλλά χωρίς υπέρμετρο άγχος, με τη συγκέντρωση που χρειάζεται, ψυχραιμία, αισιοδοξία και προπάντων αυτοπεποίθηση.

Σας εύχομαι από καρδιάς υγεία, αντοχή και υπομονή, για την ευόδωση των προσπαθειών σας! Με ψυχική ηρεμία και γαλήνη, να ευλογηθεί από τον Θεό η προετοιμασία που κάνετε εδώ και πολύ καιρό και να δοκιμάσετε τη χαρά της επιτυχίας.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία!

Μετά πατρικών ευχών».