“The 2night Show”: καλεσμένες - έκπληξη και αφιέρωμα στον Δάκη (εικόνες)

Με άρωμα γυναίκας το επεισόδιο της Δευτέρας. Ποιες υποδέχεται στο πλατό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τη Μαρία Κοζάκου. H ραδιοφωνική παραγωγός μιλάει για τη μακρά πορεία της στα ερτζιανά, αλλά και για τον σχολιασμό της Eurovision, που πλέον έχει ταυτιστεί με το όνομά της. Ποια τραγούδια του διαγωνισμού έχουν ξεχωρίσει στην καρδιά της; Γιατί πιστεύει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κερδίσει την πρώτη θέση και με ελληνικό στίχο; Ποια είναι η απάντησή της σε όσους θεωρούν τη Eurovision ένα «πανηγυράκι»; Μεταξύ άλλων, μιλάει για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, φέτος, και σχολιάζει το ρατσιστικό σχόλιο που δέχθηκε ο Γιώργος στη διάρκεια του διαγωνισμού. Τέλος, εξηγεί τη διαδικασία με την οποία η αρμόδια επιτροπή επιλέγει, κάθε χρονιά, το κατάλληλο τραγούδι για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας.





Καλεσμένη στο «The 2Night Show» και η Ευφραιμία Χαλιλοπούλου, η όμορφη τσιγγάνα που μάγεψε το κοινό με τη φωνή της στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο». Η νεαρή τραγουδίστρια μιλάει για τις πιο δυνατές στιγμές που έζησε στο σόου, αλλά και για την απογοήτευση που ένιωσε αφού δεν κατάφερε να κερδίσει. Θυμάται τον ρατσισμό που δεχόταν τα πρώτα χρόνια στο σχολείο, λόγω της τσιγγάνικης καταγωγής της, την αγάπη που πήρε από την οικογένειά της και τον θαυμασμό που έχει, πλέον, από όλους τους συμμαθητές της. Επίσης, μιλάει για τη θεία της, Ειρήνη Μερκούρη και τη δασκάλα φωνητικής, Μάρω Λιάτσου, που στέκονται στο πλευρό της και την καθοδηγούν. Τέλος, η 15χρονη Ευφραιμία εντυπωσιάζει, για ακόμα μια φορά, με τις φωνητικές της δυνατότητες.

Ο Γρηγόρης, θέλοντας να τιμήσει τον Δάκη ή αλλιώς τον «αιώνιο έφηβο» του ελληνικού πενταγράμμου, θα παρουσιάσει ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του με αποσπάσματα από την εκπομπή «Τα Καρντάσιανς».

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

