Συνταγές

Κολοκυθάκια γεμιστά με κρεμώδες αυγολέμονο από τον Πέτρο Συρίγο (βίντεο)

Κολοκυθάκια γεμιστά με υπέροχο κρεμώδες αυγολέμονο σα να τα τρως στο ακριβότερο εστιατόριο! Μία εύκολη συνταγή για κολοκυθάκια γεμιστά σαν της γιαγιάς αλλά με τόσο εύκολα που μπορείς να τα πεις και τα κολοκυθάκια γεμιστά της τεμπέλας!

Το πρωί της Δευτέρας παρουσιάστηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" το πιο καλοκαιρινό πιάτο με την υπέροχη κρεμώδη σάλτσα από αυγολέμονο!

Κολοκυθάκια γεμιστά – Τα υλικά:

12 κολοκυθάκια μέτρια

2 ξερά κρεμμύδια

½ κιλό κιμάς μοσχαρίσιος

1 σκ. σκόρδο

2 καρότα τριμμένα

50γρ. λευκό κρασί

200γρ. Ρύζι μακρύκοκκο parboiled(κίτρινο)

½ λίτρο νερό

½ φλυτζάνι ελαιόλαδο

½ ματσάκι μαϊντανό

½ ματσάκι δυόσμο

1/3 ματσάκι άνηθο

2 κρεμμυδάκια φρέσκα

αλάτι, πιπέρι

3 καρότα για την κατσαρόλα

Κολοκυθάκια γεμιστά – Για το κρεμώδες αυγολέμονο:

3 κτς ελαιόλαδο

2 κτς αλεύρι

Ζωμό από την κατσαρόλα

2 κρόκους

Χυμό από 2 λεμόνια

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Αλάτι, πιπέρι, άνηθο

Κολοκυθάκια γεμιστά με κρεμώδες αυγολέμονο – Η συνταγή:

Ξεκινήστε ανοίγοντας τα κολοκύθια με το ειδικό κουταλάκι και κρατήστε τη σάρκα.

Ψιλοκόψτε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το φρέσκο κρεμμυδάκι και όλα τα μυρωδικά.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι σοτάρετε το κρεμμύδι, την μισή ποσότητα της σάρκας απ’ τα κολοκυθάκια, το καρότο και το σκόρδο με τη μισή δόση απ’ το ελαιόλαδο για 2 λεπτά, στη συνέχεια προσθέστε το ρύζι, τον κιμά και σοτάρετε για λίγο ακόμα.

Προσοχή δεν θέλουμε να πάρει χρώμα ο κιμάς απλά να σοταριστεί λίγο.

Σβήστε με κρασί, προσθέστε ένα φλυτζάνι νερό και βράστε για 2-3 λεπτά ακόμη.

Το ρύζι πρέπει να φτάσει στα μέσα του βρασίματος πριν γεμίσουμε τα κολοκυθάκια.

Αφαιρέστε απ’ τη φωτιά, προσθέστε τα ψιλοκομμένα μυρωδικά, το φρέσκο κρεμμύδι, κρατώντας λίγο μόνο για το τέλος του σερβιρίσματος και προσθέστε το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλατοπιπερώστε.

Γεμίστε τα κολοκύθια με ένα κουταλάκι παίρνοντας σιγά σιγά απ’ τη γέμιση, στρώστε τα κολοκύθια στην κατσαρόλα προσθέστε ½ λίτρο νερό (να είναι λίγο πιο πάνω απ’ τη μέση).

Αλατοπιπερώστε και βράστε για περίπου 30 λεπτά με το καπάκι απ’ την ώρα που θα πάρει βράση σε μέτρια φωτιά να μην κοχλάζει.

Κολοκυθάκια γεμιστά – Για το αυγολέμονο:

Βάζουμε σε ένα κατσαρολακι το ελαιόλαδο και όταν ζεσταθεί βάζουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρος.

Μετά από λίγο προσθέτουμε σιγά σιγά τον ζωμό μέσα από την κατσαρόλα που βράζαμε τα κολοκυθιά και ανακατεύουμε συνεχώς, όπως κάνουμε μπεσαμέλ, προσθέτουμε υγρό και ανακατεύουμε.

Τέλος προσθέτουμε τους κρόκους, λεμόνια, αλάτι, πιπέρι και ή το μεταφέρουμε στην κατσαρόλα με τα κολοκυθιά ή σερβίρουμε τα κολοκυθάκια και από πάνω την Κρεμα, πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο άνηθο.