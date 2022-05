Πολιτική

Οικονόμου: H κυβέρνηση θα εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη της κοινωνίας

Όλα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Καθώς βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της αντιπυρικής περιόδου οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, τις περιουσίες τους αλλά και τις κρατικές υποδομές και τον εθνικό μας πλούτο. Στον αγώνα αυτό καλούμε ως συμπαραστάτες όλη την κοινωνία. Χρειάζεται όλοι να επιδείξουμε υπευθυνότητα αλλά και εγρήγορση»,τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος επισημαίνοντας ότι μια νέα δύναμη από 500 δασοκομάντος που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους θα είναι επιχειρησιακά διαθέσιμοι από τις 10 Ιουνίου και θα στελεχώσουν τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Για τη δράση τους έχει ήδη θεσμοθετηθεί η χρήση του αντιπυρός.

Επιπλέον διπλασιάζεται ο αριθμός των εθελοντών πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος φθάνοντας φέτος του 4.000 σε όλη τη χώρα και εκπαιδεύονται την ίδια στιγμή και άλλοι 2.100 εθελοντές των εθελοντικών ομάδων της Πολιτικής Προστασίας.

Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά, φέτος, η χώρα μας θα φιλοξενήσει εκ των προτέρων πυροσβέστες από έξι ευρωπαϊκές χώρες, από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, και τη Νορβηγία. Οι μονάδες θα είναι εδώ νωρίτερα με στόχο αφενός την άμεση επιχειρησιακή τους ετοιμότητα χωρίς να χάνεται χρόνος για τη μεταφορά δυνάμεων αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας καθώς η συμβολή τους στην περυσινή πολύ δύσκολη περίοδο ήταν καθοριστική.

Είπε ακόμη ότι φέτος είναι αυξημένα τα εναέρια μέσα και κυρίως πιο στοχευμένα. Θα έχουμε 42 μισθωμένα έναντι 31 του 2021 συν 40 εναέρια μέσα από τον εθνικό στόλο. Η συνολική δύναμη θα ανέρχεται σε 46 αεροσκάφη και 36 ελικόπτερα.

Για πρώτη φορά η χώρα μας χρηματοδοτείται για την ενοικίαση ελικοπτέρου βαρέος τύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα είναι στη διάθεση της χώρας μας την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου.

Τονίζοντας ότι στο επίκεντρο παραμένει η πρόληψη ανέφερε ότι για το σκοπό αυτό αυξάνεται η επίγεια και η εναέρια επιχείρηση και οι περίπολοι των Ενόπλων Δυνάμεων μετατρέπονται σε αμιγώς στρατιωτικές. Υπερδιπλασιάζονται οι περίπολοι του Πυροσβεστικού Σώματος και αυξάνονται οι εναέριες περιπολίες από έμφορτα μονοκινητήρια αεροσκάφη ενώ σημαντικά αυξημένη θα είναι και η συμμετοχή των εθελοντικών ομάδων.

Παράλληλα πραγματοποιούνται προληπτικοί καθαρισμοί σε ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα και σε περιοχές που συνορεύουν με αρχαιολογικούς χώρους διανοίγονται αντιπυρικές ζώνες, συντηρούνται δασικοί δρόμοι με μια συνολική χρηματοδότηση πάνω από 72 εκατομμύρια ευρώ.

Τόνισε ότι η κλιματική κρίση και τα ακραία φαινόμενα είναι για την ώρα αναπότρεπτα αλλά οφείλουμε κυβέρνηση, κοινωνία, όλοι μας να κάνουμε το μέγιστο δυνατό κι ακόμα παραπάνω για να διασώσουμε τον φυσικό μας πλούτο.

Η συμμετοχή του πρωθυπουργού στην έκτακτη Σύνοδο της ΕΕ

Ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα ενεργειακά προβλήματα επισημαίνοντας πως ο πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην έκτακτη σύνοδο με βασικό θέμα την ενεργειακή αγορά.

Είπε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης θα επαναλάβει ακόμη μία φορά ότι όσο σημαντική είναι η απεξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και η μετάβαση στην πράσινη οικονομία άλλο τόσο σημαντική είναι η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις απότομες και μεγάλες αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα, το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια.

Ανεξάρτητα από τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο κι επειδή οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλεί διαρκώς κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για να στηρίξει νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ολόκληρη την κοινωνία, τόνισε. «Κάθε νέο περιθώριο που προκύπτει από την οικονομική μας πολιτική θα μεταφέρεται άμεσα στην κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε ότι το Εθνικό Σχέδιο στήριξης βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανακοινωθεί κι έκανε αναλυτική αναφορά στις ενισχύσεις που έχουν δρομολογηθεί αλλά και στο άνοιγμα της πλατφόρμας μέχρι τις 15 Ιουνίου για την επιστροφή του 60% της υπερβάλουσας αύξησης των λογαριασμών. Επίσης στη διάταξη που αφορά τη φορολόγηση κατά 90% των υπερεσόδων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε επίσης στο νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΙ τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις διεθνείς εισαγόμενες προκλήσεις και ταυτόχρονα συνεχίζει τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που βάζουν τέλος στη συντήρηση ενός χρεοκοπημένου παρελθόντος και διασφαλίζουν πραγματική πρόοδο για την κοινωνία και ιδίως για τα νέα παιδιά.

«Κυβέρνηση και κοινωνία είμαστε με τα βιβλία, είμαστε με τη μόρφωση, όχι με τις βαριοπούλες, όχι με την ανομία, όχι με τα περιστατικά βίας στα δημόσια Πανεπιστήμια». Εξήγησε ότι γι αυτόν ακριβώς το λόγο προωθείται το νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα από την κ. Κεραμέως, μιλώντας για ένα πολύ τολμηρό νομοσχέδιο που εισάγει σημαντικές μεταρρυθμίσεις αλλά και ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης με διαφάνεια και αξιοκρατία.

«Η κυβέρνηση τολμά να έλθει σε ρήξη με συμφέρονται και μικροομάδες », τόνισε «κάνοντας πράξη όσα θα ωφελήσουν το δημόσιο Πανεπιστήμιο».

Μάλιστα άφησε αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης που στηρίζει αντιδραστικές μειοψηφίες σε βάρος της εξέλιξης και της προώθησης των αναγκαίων αλλαγών κι έκανε αναφορά σε ό,τι συμβαίνει στο ΑΠΘ.

Κάλεσε μάλιστα για άλλη μία φορά τον κ. Τσίπρα να τοποθετηθεί καθαρά για το αν «μπορεί οποιοσδήποτε να καταλαμβάνει με το έτσι θέλω έναν πανεπιστημιακό χώρο και να τον μετατρέπει σε δικό του ή σε δικά του στέκια; Μπορεί οποιοσδήποτε να αμφισβητεί νόμιμες αποφάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου, να γκρεμίζει τοίχους, να καταστρέφει περιουσιακά στοιχεία για την αγορά των οποίων πληρώνουμε όλοι;».

Όσον αφορά την κατάληψη των ελληνόκτητων τάνκερ από ιρανικές δυνάμεις τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Ιρανό πρέσβη αλλά και ενημέρωση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας καθώς και των συμμάχων και των εταίρων μας. Παράλληλα, τα υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την άμεση απελευθέρωση των πλοίων αλλά και των πληρωμάτων τους.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Στο επίκεντρο της αντιπυρικής προστασίας παραμένει η πρόληψη

Στην προσπάθεια αυτή μια νέα δύναμη από 500 δασοκομάντος, που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους, θα είναι επιχειρησιακά διαθέσιμοι από τις 10 Ιουνίου και θα στελεχώσουν τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων. Για τη δράση τους έχει ήδη θεσμοθετηθεί η χρήση του αντιπυρός.

Επιπλέον, διπλασιάζεται ο αριθμός των Εθελοντών Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος, φθάνοντας τους 4.000 φέτος σε όλη τη χώρα, και την ίδια στιγμή εκπαιδεύονται άλλοι 2.100 εθελοντές των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Για πρώτη φορά φέτος η χώρα μας θα φιλοξενήσει εκ των προτέρων πυροσβέστες από έξι ευρωπαϊκές χώρες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, και τη Νορβηγία. Θα είναι εδώ νωρίτερα με στόχο αφενός μεν την άμεση πρόσβαση εκεί που θα χρειαστεί ανάγκη και αφετέρου δε την ανταλλαγή της τεχνογνωσίας, καθώς η συμβολή τους στην περυσινή πολύ δύσκολη περίοδο ήταν καθοριστική.

Τα εναέρια μέσα φέτος αυξημένα και κυρίως πιο στοχευμένα. Θα έχουμε 42 μισθωμένα έναντι 31 το 2021, συν 40 εναέρια μέσα από τον εθνικό στόλο. Έτσι η συνολική δύναμη θα ανέρχεται σε 46 αεροσκάφη και 36 ελικόπτερα. Για πρώτη φορά, η χώρα μας χρηματοδοτείται για την ενοικίαση ενός ελικοπτέρου βαρέως τύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είναι στη διάθεση της χώρα μας την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου.

Σε κάθε περίπτωση στο επίκεντρο και φέτος ήταν και παραμένει η πρόληψη. Για το σκοπό αυτό:

Αυξάνεται σημαντικά η επίγεια και εναέρια επιτήρηση, αλλά και οι περίπολοι των Ενόπλων Δυνάμεων μετατρέπονται σε αμιγώς στρατιωτικές. Παράλληλα, υπερδιπλασιάζονται οι περίπολοι του Πυροσβεστικού Σώματος και αυξάνονται οι εναέριες περιπολίες με έμφορτα μονοκινητήρια αεροσκάφη, ενώ σημαντικά αυξημένη θα είναι και η συμμετοχή εθελοντικών ομάδων.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται εκτενείς προληπτικοί καθαρισμοί σε ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα και σε περιοχές που συνορεύουν με αρχαιολογικούς χώρους, διανοίγονται Αντιπυρικές Ζώνες, συντηρούνται δασικοί δρόμοι. Όλα αυτά με μια συνολική χρηματοδότηση πάνω από 72 εκατ. ευρώ. Για καθαρισμούς αστικών και περιαστικών δασών της αρμοδιότητάς τους έχουν δοθεί περίπου 18,5 εκατ. ευρώ στους Ο.Τ.Α..

H κλιματική κρίση και τα ακραία φαινόμενα είναι για την ώρα αναπότρεπτα. Από την άλλη πλευρά όμως κυβέρνηση και κοινωνία, όλοι μας, οφείλουμε να κάνουμε το μέγιστο δυνατόν, αλλά και ακόμα παραπάνω προκειμένου να διασώσουμε το φυσικό μας πλούτο».

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλεί διαρκώς κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για να στηρίξει νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ολόκληρη τη κοινωνία

Αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα ενεργειακά προβλήματα ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με βασικό θέμα την ενεργειακή αγορά. Θα επαναλάβει ακόμη μια φορά -όπως ο ίδιος δήλωσε- ότι, όσο σημαντική είναι η απεξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και η μετάβαση στην πράσινη οικονομία, άλλο τόσο σημαντική είναι η στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, απέναντι στις απότομες και μεγάλες αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα, το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια. Η ισορροπία ανάμεσα στο μεσομακροπρόθεσμο και το βραχυπρόθεσμο είναι σημαντική, είναι εκ των ουκ άνευ.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο - και επειδή οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές- η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλεί διαρκώς κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για να στηρίξει νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ολόκληρη τη κοινωνία. Αυτό κάναμε στη διάρκεια της πανδημίας, αυτό κάνουμε τώρα και θα συνεχίσουμε διευρύνοντας στο μέτρο του δημοσιονομικά εφικτού, τις παρεμβάσεις μας, έτσι ώστε ο κόσμος να αισθάνεται τη στήριξη δίπλα του, έτσι ώστε να μετριάσουμε το αποτύπωμα των πρωτοφανών αυξήσεων που βιώνει η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος. Κάθε νέο περιθώριο που προκύπτει από την οικονομική μας πολιτική θα μεταφέρεται άμεσα στην κοινωνία.

Ψηφίστηκε ήδη από τη Βουλή η διάταξη για τις επιστροφές του 60% των αυξήσεων που κατέβαλαν οι πολίτες για τις καταναλώσεις ρεύματος κύριας κατοικίας με τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022. Θυμίζω, η ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα με ετήσιο εισόδημα έως 45.000 ευρώ και αφορά στον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό. Χορηγείται στους δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών άνω των 30 ευρώ, θα ποικίλει ανάλογα με το ύψος των συνολικών αυξήσεων που έχει καταβάλει μετά τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί από το Κράτος ή τους παρόχους. Οι ενισχύσεις θα ξεκινούν από τα 18 ευρώ και θα φτάνουν μέχρι τα 600 ευρώ. Μέχρι τις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας που επιβαρύνθηκαν με πολύ υψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, να καταθέσουν τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται στη πλατφόρμα ώστε να αρχίσει άμεσα η επιστροφή του 60% της υπερβάλλουσας αύξησης, την οποία είδαν στους λογαριασμούς τους το προηγούμενο διάστημα.

Κυβέρνηση και κοινωνία είμαστε με τα βιβλία, είμαστε με τη μόρφωση, όχι με τις βαριοπούλες

Στη συνέχεια, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στον νέο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ, επισημαίνοντας πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις διεθνείς εισαγόμενες προκλήσεις και ταυτόχρονα συνεχίζει τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις, που βάζουν τέλος στη συντήρηση ενός χρεοκοπημένου παρελθόντος και διασφαλίζουν πραγματική πρόοδο για την κοινωνία και ιδίως για τα νέα παιδιά. Η μόρφωση των παιδιών είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο για την κυβέρνηση. Κυβέρνηση και κοινωνία είμαστε με τα βιβλία, είμαστε με τη μόρφωση, όχι με τις βαριοπούλες, όχι με την ανομία, όχι με τα περιστατικά βίας στα δημόσια Πανεπιστήμια.

Και επειδή πιστεύουμε στη μόρφωση και την προκοπή της νεολαίας μας μέσω του ελληνικού δημοσίου Πανεπιστημίου, προωθούμε το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα η υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως. Πρόκειται -όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Υπουργικό Συμβούλιο- για ένα πολύ τολμηρό ένα πολύ μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που αποβλέπει σε ένα Πανεπιστήμιο το οποίο ανοίγει νέους ορίζοντες για φοιτητές, αλλά και καθηγητές. Καθιερώνει εσωτερικά προγράμματα Erasmus, παράλληλες σπουδές σε σχολές, διπλά πτυχία, startups φοιτητών, σύνδεση με την εργασία πριν ακόμα από την αποφοίτηση. Κι όλα αυτά συνδυασμένα με ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, αλλά και ανάδειξης καθηγητών, το οποίο συνδυάζει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, στα πρότυπα που ισχύουν και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Η κυβέρνηση τολμά να έλθει σε ρήξη με συμφέροντα και μικροομάδες, κάνοντας πράξη όσα θα ωφελήσουν το δημόσιο Πανεπιστήμιο, όσα θα ωφελήσουν τη μόρφωση των νέων παιδιών. Είχαμε εξαρχής υποσχεθεί και τώρα πραγματώνουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση και όχι μικρορυθμίσεις συμφερόντων. Η κυβέρνηση έχει όραμα και σχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το οποίο στηρίζει ομοθύμως η προοδευτική κοινωνία. Πάμε μπροστά και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα νοσταλγό του παρελθόντος να ανακόψει την πρόοδο των ελληνικών Πανεπιστημίων, αλλά και την προκοπή της ελληνικής νεολαίας.

Στόχος του νέου νόμου μας είναι η ενίσχυση της αυτονομίας, της ευελιξίας, αλλά και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών Πανεπιστημίων. Είναι η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων από το υπουργείο Παιδείας προς τα Πανεπιστήμια. Είναι η κινητικότητα των φοιτητών και των ερευνητών, η ανάπτυξη συνεργασιών, η εξωστρέφεια, η παραγωγή γνώσης, η παραγωγή έρευνας και καινοτομίας, και όλα αυτά να διαχέονται προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και της ανάπτυξης.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό δυναμικό και επίσης διαθέτει έναν εξαιρετικό φοιτητικό πληθυσμό και έχουμε υποχρέωση ως Πολιτεία να απελευθερώσουμε το δυναμικό αυτό από τα δεσμά της συντήρησης, τις παθογένειες του παρελθόντος, αλλά και την αντιδραστικότητα συγκεκριμένων μειοψηφιών. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε αυτό ακόμη κι αν τέτοιες μειοψηφίες υποστηρίζονται από πολιτικά κόμματα που τρέφονται από τη δημιουργία προβλημάτων και ασφυκτιούν από την επίλυσή τους. Αυτό ακριβώς απέδειξαν -όσοι στηρίζουν τέτοιες μειοψηφίες- και σε άλλες κρίσεις. Αυτό έκαναν και κάνουν με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτό έκαναν με τη πανδημία. Και αυτό αποδεικνύουν με στάση τους στις βίαιες επιθέσεις σε πανεπιστημιακούς χώρους, όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα στο Α.Π.Θ.

Υπενθυμίζεται ότι τα επεισόδια στο Α.Π.Θ. ξεκίνησαν στις αρχές του χρόνου, μετά την απόφαση της Συγκλήτου να μετατραπεί ένας χώρος του Πανεπιστημίου -το λεγόμενο Στέκι του Βιολογικού- που ήταν υπό κατάληψη για 34 χρόνια σε Βιβλιοθήκη. Η Αστυνομία έβαλε τέλος στην κατάληψη και μπήκε εργολάβος για τη διαμόρφωση του χώρου. Σε απόφαση - επαναλαμβάνω - της Συγκλήτου.

Από την ίδια εκείνη στιγμή ομάδες τραμπούκων άρχισαν να απειλούν και να εξαπολύουν επιθέσεις για τη ματαίωση του έργου. Στις 7 Μαΐου, εισέβαλαν στον χώρο που είχε ολοκληρωθεί η πρώτη φάση κατασκευής βιβλιοθήκης και -χρησιμοποιώντας βαριοπούλες - άρχισαν να γκρεμίζουν τους τοίχους, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Την περασμένη Πέμπτη επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν τοποθετηθεί για τη φύλαξη του χώρου με αποτέλεσμα, δυστυχώς, τον τραυματισμό ενός φοιτητή κι ενός αστυνομικού. Και τις επόμενες μέρες συνέχισαν τις επιθέσεις με βόμβες μολότοφ εναντίον της αστυνομικής δύναμης που φυλάσσει το χώρο.

Παρόλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοινώσεις του, όχι μόνο δεν καταδίκασε τους ταραξίες, αλλά στράφηκε ευθέως εναντίον της Αστυνομίας και υποσχέθηκε πως αν γίνει Κυβέρνηση θα καταργήσει το νόμο για το άσυλο, αλλά και την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Έκτοτε συνεχίζει την πολιτική κάλυψη της ανομίας, μιλώντας για «στημένο σκηνικό έντασης», ενώ ο ίδιος ο κ. Τσίπρας δηλώνει ότι «το δίλημμα δεν είναι βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα». Αντί υπεκφυγής, αντί της οποιαδήποτε απόπειρας φυγής από το πεδίο της ευθύνης, τον καλούμε να τοποθετηθεί καθαρά:

Μπορεί οποιοσδήποτε να καταλαμβάνει με το «έτσι θέλω» έναν πανεπιστημιακό χώρο και να τον μετατρέπει σε δικό του ή σε δικά του στέκια;

Μπορεί οποιοσδήποτε να αμφισβητεί νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων του Πανεπιστημίου, να γκρεμίζει τοίχους Πανεπιστημίου να καταστρέφει περιουσιακά στοιχεία για την αγορά των οποίων πληρώνουμε όλοι;

Ποιοι έχουν δίκιο; Εκείνοι που είχαν καταλάβει τον χώρο 34 χρόνια και πάνε και γκρεμίζουν μια βιβλιοθήκη ή η πανεπιστημιακή κοινότητα και οι φοιτητές που θέλουν να γίνει η βιβλιοθήκη;

Οφείλει -ναι ή όχι;- ευνομούμενη Πολιτεία να διαφυλάξει τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου για την αξιοποίηση των χώρων που είναι υπέρ των φοιτητών;

Θέλει ή δεν θέλει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, αλλά και το κόμμα του ένας χώρος Πανεπιστημίου που ήταν υπό κατάληψη επί 34 χρόνια να γίνει βιβλιοθήκη;

Ο κ. Τσίπρας, αντί να πετάει την μπάλα στην εξέδρα οφείλει να απαντήσει με έναν απλό και ξεκάθαρο τρόπο. Οφείλει να απαντήσει με έναν απλό και ξεκάθαρο τρόπο στο ερώτημα που του έθεσε ο πρωθυπουργός: Είναι με τη γνώση και την ελευθερία ή με τις κουκούλες και τη βία; Βιβλιοθήκη ή βαριοπούλες;».

Για την κατάληψη ελληνόκτητων τάνκερ από ιρανικές δυνάμεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ολοκλήρωσε την εισαγωγική τοποθέτησή του με αναφορά στην κατάληψη των ελληνόκτητων τάνκερ από ιρανικές δυνάμεις και επεσήμανε: «Σε ό,τι αφορά την κατάληψη των δυο τάνκερ από την πρώτη στιγμή υπήρξε διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Ιρανό Πρέσβη, αλλά και ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, καθώς και των συμμάχων και των εταίρων μας. Παράλληλα, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την άμεση απελευθέρωση των πλοίων, αλλά και των πληρωμάτων τους».

Ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε ότι ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει τους ευρωπαίους εταίρους για την τουρκική προκλητικότητα και πρόσθεσε «η χώρα μας πάντοτε είναι υπέρ του διαλόγου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός και ελληνική κυβέρνηση δεν θα προασπίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και την διεθνή νομιμότητα με τον τρόπο που αποτελεσματικά το κάνουμε την τελευταία τριετία, ο οποίος έχει αναβαθμίσει τόσο γεωστρατηγικά όσο και γεωπολιτικά τη χώρα μας. Μια πραγματικότητα που αντανακλά και ο εκνευρισμός της Τουρκίας συνολικά».

Επίσης σημείωσε ότι «ο αναθεωρητισμός και η προκλητική στάση της Τουρκίας νομίζω ότι έχει καταδικαστεί με όλους τους τρόπους από τους Ευρωπαίους ηγέτες και σε μια περίοδο που η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος υφίσταται τις συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία καταλαβαίνουμε πόσο πιο έντονη και ομόθυμη είναι η καταδίκη όλου του κόσμου και των συμμάχων μας απέναντι σε τέτοιου είδους αναθεωρητικές πρακτικές και νοοτροπίες».

«Πρόκειται για μια εντελώς απρόκλητη και παράνομη ενέργεια και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με την κατάληψη των ελληνόκτητων τάνκερ από ιρανικές δυνάμεις.

Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ενημερώσει σε όλα τα διεθνή φόρα τους εταίρους και τους συμμάχους μας, επίσης έχουν ενημερωθεί όλα τα πλοία που πλέουν στην γύρω περιοχή έτσι ώστε, όπως είπε, να προσαρμοστούν στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση που διαμόρφωσε η τακτική της Ιρανικής κυβέρνησης.

«Όποιες ενέργειες έγιναν και αφορούν σε πετρέλαιο Ιρανικών συμφερόντων είναι ενέργειες που έγιναν με βάση τις διεθνείς συμβάσεις και υποχρεώσεις της χώρας και μετά από αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αποφάσεις έναντι των οποίων δεν προσέφυγαν οι αρχές των οποίων τα συμφέροντα πλήττονται από την απόφαση αυτή. Υπήρχε το χρονικό περιθώριο να γίνει προσφυγή ή να διεκδικήσουν κάποια αναστολή της έκδοσης της δικαστικής απόφασης και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Με βάση τις διεθνείς συμβάσεις και υποχρεώσεις που η χώρα έχει υπογράψει τις τελευταίες 3 δεκαετίες και την απόφαση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης έγινε η ενέργεια αυτή στο πλοίο που είχε το ιρανικό πετρέλαιο» τόνισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Σε ερώτηση για το εάν καταργούνται οι φοιτητικές παρατάξεις είπε «Οι φοιτητικές παρατάξεις προφανώς και δεν καταργούνται και ούτε και θα μπορούσαν να καταργηθούν. Αυτό που φέρνει το νομοσχέδιο είναι ένας νέος τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων των φοιτητών στα όργανα του πανεπιστημίου. Οι φοιτητικές παρατάξεις προφανώς και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, κανείς δεν μπορεί να τις καταργήσει, ιδιαίτερα η κυβέρνηση αυτή αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία και το νόημα της πολιτικής διάστασης στην εκπροσώπηση των φοιτητών. Ίσα- ίσα με αυτή τη διαδικασία που εισάγεται επιδιώκουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των φοιτητών αλλά και το κύρος των διαδικασιών στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές στο ελληνικό πανεπιστήμιο».

Για τον τραυματισμό του φοιτητή στο ΑΠΘ σημείωσε ότι «εξαιτίας της βίαιης και απαράδεκτης επίθεσης απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις που είναι εκεί για να φυλάσσουν το χώρο και να τον προφυλάσσουν από όσους με βαριοπούλες θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να καταστρέφουν δημόσια περιουσία δυστυχώς προκλήθηκαν αυτά τα φαινόμενα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός φοιτητή και ενός αστυνομικού».

Ο κ. Οικονόμου επανέλαβε ότι ορισμένοι τραμπούκοι με όρους συμμορίας επιδιώκουν να καταλύσουν τις αποφάσεις των οργάνων της πανεπιστημιακής κοινότητας και αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. «Είναι σαφές ότι ορισμένοι επιδιώκουν ένταση στο πανεπιστήμιο, δεν θα τους παρακολουθήσουμε αλλά η συντεταγμένη πολιτεία δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει τις συμμορίες να εφαρμόζουν τους δικούς τους νόμους και τις δικές τους αποφάσεις στα ΑΕΙ. Κάποιοι με το έτσι θέλω επί 34 χρόνια είχαν καταλάβει έναν χώρο, ο χώρος αυτός με απόφαση της Συγκλήτου αποφασίστηκε να γίνει βιβλιοθήκη, επαναλαμβάνω να το ακούσει και η διεθνής αμνηστία, βιβλιοθήκη, και κάποιοι επιμένουν με το έτσι θέλω να επιβάλλουν τους δικούς τους νόμους. Η χώρα έχει κανόνες, είναι ευνομούμενη πολιτεία, είναι κράτος δικαίου, δεν επιδιώκουμε καμία ένταση, βιβλιοθήκη θέλουμε να κάνουμε» είπε και πρόσθεσε «Όλοι αυτοί οι νοσταλγοί αυτών των μεθόδων στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν υπάρχει περίπτωση να επιβάλουν τις δικές τους συνήθειες. Η ελληνική αστυνομία είναι εκεί για να προφυλάσσει την απόφαση της Συγκλήτου, δυστυχώς εκεί φτάσαμε να πρέπει να είναι μέσα για να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή να φτιαχτεί μια βιβλιοθήκη, επειδή ορισμένοι, λίγοι, επιμένουν να επιδιώκουν εντάσεις και να δημιουργούν τέτοιου είδους πράγματα, μια από τις δυσάρεστες συνέπειες των οποίων ήταν ο τραυματισμός του φοιτητή και του αστυνομικού».

Σε ερώτηση για τις αποζημιώσεις από την Novartis υπογράμμισε «η ελληνική πολιτεία θα διεκδικήσει με τον πιο άρτιο και ολοκληρωμένο φάκελο, γι' αυτό άλλωστε προετοιμαζόμαστε όλο το προηγούμενο διάστημα με πολύ μεθοδευμένες κινήσεις από τα συναρμόδια υπουργεία, τις αποζημιώσεις που δικαιούμαστε από την εταιρεία Novartis. Σε ότι αφορά τις διαδικασίες που κάνει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη η κυβέρνηση ούτε παρεμβαίνει ούτε σχολιάζει».

Τέλος για το εάν η κυβέρνηση είναι υπέρ του ολικού εμπάργκο ρωσικού πετρελαίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αυτό το ζήτημα θα συζητηθεί στο συμβούλιο κορυφής και επανέλαβε «πρέπει να συνδυάσουμε τους μεσο-μακροπρόθεσμους στόχους με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες. Προφανώς και πρέπει να δούμε τρόπους απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, με ότι αυτό συνεπάγεται, και παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θα αντέξουν στην τεράστια πίεση, στην ακρίβεια που δημιουργεί η συνεχιζόμενη κρίση εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία».





