Τοπικά Νέα

ΑΠΘ: Νέα συγκέντρωση φοιτητών υπό το “βλέμμα” των ΜΑΤ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κρατώντας πάνο και φωνάζοντας συνθήματα, φοιτητές συγκεντρώθηκαν στη σχολή θετικών επιστημών του Αριστοτελείου, ζητώντας την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων από το πανεπιστημιο.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από τον χώρο που κατασκευάζεται η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ πραγματοποίησαν μέλη φοιτητικών παρατάξεων, που ζητούν την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων από το campus του πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές, που στους συλλόγους τους εκπροσωπούνται από το σχήμα των ΕΑΑΚ και το ΜΑΣ κρατώντας πλακάτ παρατάχθηκαν μπροστά από τις δυνάμεις της αστυνομίας που περιφρουρούν τον χώρο, φώναξαν συνθήματα και μετά από περίπου μία ώρα αποχώρησαν.

Περιμετρικά της Σχολής Θετικών Επιστημών παραμένουν δυνάμεις της αστυνομίας, όπως και το υδροφόρο όχημα “Αύρα”, για την περιφρούρηση του χώρου της Βιβλιοθήκης μετά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις εντός του campus με ρίψεις μολότοφ και άλλων αντικειμένων.

Βίντεο: thesstoday.gr

Ειδήσεις σήμερα

“Άγριες Μέλισσες”- Νέα επεισόδια: μια δολοφονία, ένας χωρισμός και απειλές (εικόνες)

Αποκλειστικό - καταγγελία: Νεαρή δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στη μέση του δρόμου

Χέιζελ: 37 χρόνια από την τραγωδία που σημάδεψε το ποδόσφαιρο