Missing Alert: βρέθηκε 14χρονη αγνοούμενη

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος “Το χαμόγελο του παιδιού” για την έκβαση της αναζήτησης της έφηβης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το απόγευμα της Δευτέρας, αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση της 14χρονης από την Θεσσαλονίκη, τα ίχνη της οποίας είχε εξαφανιστεί από τις 14 Μαΐου.

«Το Χαμόγελο Του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 23 Μαΐου και προέβη στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της. Η Εισαγγελία Ανηλίκων ήταν ενήμερη για την υπόθεση και σύμφωνη για την δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης.

Στην σημερινή του ανακοίνωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναφέρει τα εξής:

«Η περιπέτεια της Νίκης Στέλλας Θ., 14 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Νίκη Στέλλα Θ., 14 ετών, βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Νίκη Στέλλα Θ.. και στην οικογένεια της, για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

