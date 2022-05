Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης: η τουρκική προκλητικότητα “διαταράσσει” την ανατολική Μεσόγειο

Για τις επιπτώσεις των προκλήσεων της Άγκυρας θα ενημερώσει ο Πρωθυπουργός τους ηγέτες της ΕΕ. Τι είπε για την ενεργειακή κρίση, τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τις αποφάσεις της ενωμένης Ευρώπης.

Στην ανάγκη να τιθασευτούν οι παράλογες αυξήσεις στην ενέργεια μέσω μίας συντονισμένης ευρωπαϊκής παρέμβασης, αλλά και στην ανάδειξη της κλιμακούμενης εσχάτως τουρκικής προκλητικότητας σε βάρος της Ελλάδας, ως παράγοντα αποσταθεροποίησης της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρθηκε στην δήλωση του, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ακολουθεί όλη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

"Πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να επιτύχουμε μία συμφωνία, που να συμπεριλαμβάνει κυρώσεις για την απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου προς την ΕΕ από τη Ρωσία. Θεωρώ πως οι επί μέρους ενστάσεις κρατών – μελών μπορούν να καμφθούν και να καταλήξουμε τελικώς στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις σημαντικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζουμε ως ΕΕ στον τομέα της ενέργειας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ υψηλές τιμές ενέργειας αποτέλεσμα υπερβολικών τιμών φυσικού αερίου, τιμές, οι οποίες, όπως έχω πει πολλές φορές δεν δικαιολογούνται από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης.

Είναι σημαντικό να επαναφέρουμε τη συζήτηση για ένα πλαφόν στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να συμπαρασύρουμε προς τα κάτω συνολικά τις τιμές της ενέργειας και ασφαλώς τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, που έχει καταθέσει η ΕΕ στο πλαίσιο του νέου σχεδίου Repower EU, το οποίο η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευθεί απορροφώντας σημαντικούς πρόσθετους πόρους από τα αναξιοποίητα δάνεια του RRF.

Σε κάθε περίπτωση θέλω να επαναλάβω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους Έλληνες καταναλωτές, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά έτσι ώστε να συγκρατήσει στο μέτρο του εφικτού τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα, προκειμένου να επιστραφεί το 60% της υπερβάλλουσας αύξησης, που έχουν καταβάλλει τα νοικοκυριά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από τις αρχές του χρόνου. Από τις αρχές Ιουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας με παρεμβάσεις στην χονδρική αγορά έτσι ώστε να εξουδετερωθεί στην πραγματικότητα η ρήτρα αναπροσαρμογής και οι αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι λελογισμένες.

Να θυμίσω πως την προηγούμενη εβδομάδα το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε την φορολόγηση στο ύψος του 90% των κερδών των επιχειρήσεων χονδρικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα είναι και αυτοί πρόσθετοι πόροι, που θα χρησιμοποιηθούν στην προσπάθεια μας να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τέλος, θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την πρόσφατη έντονη προκλητικότητα της Τουρκίας και τις επιπτώσεις, που αυτή έχει στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Είμαστε μία χώρα, που έχει το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος της, έχουμε ισχυρούς συμμάχους και φυσικά έχουμε επενδύσει ακόμη περισσότερο στην αποτρεπτική μας δυνατότητα, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανένα να αμφισβητήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα".

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου

Οι ηγέτες της ΕΕ, που θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες, δεν θα αποφασίσουν σχετικά με την επιβολή ενός ανώτατου ορίου στις τιμές του αερίου, αλλά μπορεί να δώσουν εντολή στην Κομισιόν να μελετήσει το θέμα, δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι.

«Αν αυτό συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή θα ενεργήσει πολύ γρήγορα για να αναλύσει αυτή τη δυνατότητα», δήλωσε ο Τζεντολόνι μιλώντας στους δημοσιογράφους στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών στη Ρώμη, προσθέτοντας ότι είναι δύσκολο να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχόμενης απόφασης.

«Θα είναι ήδη ένα σημαντικό βήμα, αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δώσει το πράσινο φως στην Κομισιόν» για να μελετήσει το μηχανισμό για την επιβολή ενός ανώτατου ορίου στις τιμές, δήλωσε ο Τζεντιλόνι.

